https://crimea.ria.ru/20250306/zaporozhskaya-oblast-obestochena-iz-za-avarii-na-vysokovoltnoy-linii-1144717145.html

Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии

Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии

Населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T20:01

2025-03-06T20:01

2025-03-06T20:01

запорожская область

энергодар

лэп

жкх

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом со ссылкой на министерство энергетики региона пишет РИА Новости.Энергетики приступили к диагностике поврежденного оборудования.Накануне суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности УкраиныГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачиВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской областиТерриторию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников

запорожская область

энергодар

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, энергодар, лэп, жкх, новые регионы россии, общество, новости