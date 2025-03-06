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Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии
Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии
Населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T20:01
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запорожская область
энергодар
лэп
жкх
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом со ссылкой на министерство энергетики региона пишет РИА Новости.Энергетики приступили к диагностике поврежденного оборудования.Накануне суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности УкраиныГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачиВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской областиТерриторию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
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запорожская область, энергодар, лэп, жкх, новые регионы россии, общество, новости
Запорожская область обесточена из-за аварии на высоковольтной линии

Энергодар и север Запорожской области обесточены из-за аварии на высоковольтной линии

20:01 06.03.2025
 
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ЛЭП в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом со ссылкой на министерство энергетики региона пишет РИА Новости.
"В связи с произошедшей аварией на высоковольтной линии часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город Энергодар, временно обесточена. Проводится комплекс мероприятий для выявления точного места и причины аварии", - говорится в сообщении.
Энергетики приступили к диагностике поврежденного оборудования.
Накануне суд приговорил жительницу Энергодара Запорожской области к 15 годам колонии за попытку взорвать опору ЛЭП по заданию Службы безопасности Украины
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Запорожская областьЭнергодарЛЭПЖКХНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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