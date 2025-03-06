Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин
Путин назвал одним из главных условий победы в СВО сплоченность российского общества
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Сплоченность российского общества является одним из основных условий победы в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Не хочу вдаваться в историю, но у России этого (сплочения общества – ред.) не получилось в период Первой мировой войны. Общество начало разваливаться, не будем говорить, по каким причинам. Но то, что страна наша не добралась до победы всего несколько месяцев, было связано с разложением общества. А вы, ваша работа, ваша позиция, что самое главное, она сплачивает страну. Это одно из основных условий для достижения успеха", - сказал Путин, обращаясь к сотрудникам фонда.
Российский лидер подчеркнул, что работа "Защитников Отечества" способствует сплочению общества вокруг бойцов Вооруженных сил и вокруг Родины.
"Ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха. Говорю совершенно ответственно", - добавил глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.