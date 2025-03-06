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Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин
Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин
Сплоченность российского общества является одним из основных условий победы в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T18:15
2025-03-06T18:15
владимир путин (политик)
россия
новости сво
фонд "защитники отечества"
общество
патриотическое воспитание
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Сплоченность российского общества является одним из основных условий победы в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Российский лидер подчеркнул, что работа "Защитников Отечества" способствует сплочению общества вокруг бойцов Вооруженных сил и вокруг Родины."Ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха. Говорю совершенно ответственно", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, новости сво, фонд "защитники отечества", общество, патриотическое воспитание, новости
Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин

Путин назвал одним из главных условий победы в СВО сплоченность российского общества

18:15 06.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Сплоченность российского общества является одним из основных условий победы в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

"Не хочу вдаваться в историю, но у России этого (сплочения общества – ред.) не получилось в период Первой мировой войны. Общество начало разваливаться, не будем говорить, по каким причинам. Но то, что страна наша не добралась до победы всего несколько месяцев, было связано с разложением общества. А вы, ваша работа, ваша позиция, что самое главное, она сплачивает страну. Это одно из основных условий для достижения успеха", - сказал Путин, обращаясь к сотрудникам фонда.

Российский лидер подчеркнул, что работа "Защитников Отечества" способствует сплочению общества вокруг бойцов Вооруженных сил и вокруг Родины.
"Ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха. Говорю совершенно ответственно", - добавил глава государства.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОФонд "Защитники Отечества"ОбществоПатриотическое воспитаниеНовости
 
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