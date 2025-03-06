Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин

"Не хочу вдаваться в историю, но у России этого (сплочения общества – ред.) не получилось в период Первой мировой войны. Общество начало разваливаться, не будем говорить, по каким причинам. Но то, что страна наша не добралась до победы всего несколько месяцев, было связано с разложением общества. А вы, ваша работа, ваша позиция, что самое главное, она сплачивает страну. Это одно из основных условий для достижения успеха", - сказал Путин, обращаясь к сотрудникам фонда.