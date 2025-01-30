https://crimea.ria.ru/20250130/kogda-plyazhi-kryma-i-anapy-polnostyu-ochistyatsya-ot-mazuta-1143746082.html

Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T06:02

2025-01-30T06:02

2025-01-30T06:02

крым

радио "спутник в крыму"

краснодарский край

мнения

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1c/1143736160_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c132d10c005a1a39a1055cc94a5782c.jpg

После разлива мазута пляжные территории можно восстановить до лета – эколог После разлива мазута пляжные территории можно восстановить до лета – эколог audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.Пляжи после ЧП"Если оценить общий объем мазута – площадь была достаточно большая, и теперь таких значительных выбросов, как это было в Анапе, мы уже не ждем. Отдельные пятна объемом не боле 1-2 литров могут возникать, но это то, что легко можно убрать и то, что не помещает загорать и отдыхать на пляжах", – убежден эксперт.В этой связи, по его мнению, Крыму и Кубани можно спокойно готовиться к сезону. При этом даже наиболее пострадавшей Анапе восстановить пляжи до начала курортного сезона реально, считает он. В этом сейчас помогают крымские ученые.Ученые разработали две методики, после их экспериментального применения специалисты смогут дать рекомендации по полной очистке песка от загрязнений."С другой стороны, из 175 тысяч тонн, которые вывозились, соотношение мазута и песка составляет примерно один к шести. Есть четкое ощущение, что 100-120 тысяч тонн мы сможем вернуть на пляжи после промывки и чистки. Если будет признано, что песок вернуть нельзя, его будут использовать в строительных работах. Тогда придется искать что-то, чтобы компенсировать на пляжах этот запас", – констатировал эколог.Мазут в море"Сейчас выноситься должно меньше (мазута – ред.), потому что основная волна схлынула. Но надо еще разобраться с затонувшими частями второго танкера. Идет подготовка, разрабатываются проектные решения. Поэтому определенный риск еще есть, но мы надеемся, что наши службы справятся, и мазут не попадет очередной волной в открытое море", – обозначил эксперт текущие риски.По его словам, быстрые мероприятия по подъему второго танкера произвести невозможно – сейчас идет разработка проектных решений. Вероятно, подъем будет назначен на позднюю осень, уже после курортного сезона. До этого времени нужна консервация. В этом случае те объемы мазута, которые уже вылились в море, не принесут критических последствий.В этой связи важная задача сейчас – проверить на остатки мазута глубины до 25 метров. При обнаружении этот мазут необходимо поднимать, считает специалист. Что касается полного очищения морской акватории, в целом морские микроорганизмы справляются с этой задачей за срок от 3 до 5 лет."Но также надо понимать, что Черное море содержит огромное количество сероводородов, и не секрет, что там добывается нефть. Нефтепродукты там – не только результат аварии, но и те, которые выходят естественным образом. Поэтому мы никогда не очистим море полностью – и этого не надо опасаться. Это не мешает отдыхать и жить", – убежден специалист15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Кубани оградят от мазутаТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизацииВ Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута

https://crimea.ria.ru/20250128/po-moryu-galsami-kak-morspassluzhba-ischet-mazut-u-beregov-sevastopolya-1143744337.html

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, мнения, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море