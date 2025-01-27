https://crimea.ria.ru/20250127/plyazhi-kubani-ogradyat-ot-mazuta-1143704610.html

Пляжи Кубани оградят от мазута

Пляжи Кубани оградят от мазута - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Пляжи Кубани оградят от мазута

Вдоль берегов Анапы формируют заградительную полосу, которая включает вал высотой более двух метров, ров перед ним и пропиленовые сети. Полоса должна защитить... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T20:05

2025-01-27T20:05

2025-01-27T20:05

новости

краснодарский край

пляжи

экология

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143704744_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_f73f51e0434bf6e12a181e683be1d40e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вдоль берегов Анапы формируют заградительную полосу, которая включает вал высотой более двух метров, ров перед ним и пропиленовые сети. Полоса должна защитить берег от мазута во время больших штормов, которые ожидаются в ближайшее время, сообщает Оперштаб Кубани.Сетку для надежности крепят к земле прутьями из арматуры. Таким образом выстраивается защитная полоса шириной около трех метров, объяснили в оперштабе."Вал и сетка должны защитить анапские пляжи от возможных выбросов мазута во время штормов, которые ожидаются в скором времени. Вал сдержит волны, сеть – мазут", – уточнили специалисты.Такие сооружения обустроят от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района.Ранее сообщалось, что мониторинг по ситуации с мазутом в акватории Черного моря осуществляет 25 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазутаВодолазы обследовали корму лежащего на дне танкера "Волгонефть-212"В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, пляжи, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море