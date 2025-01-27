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Пляжи Кубани оградят от мазута
Пляжи Кубани оградят от мазута - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Пляжи Кубани оградят от мазута
Вдоль берегов Анапы формируют заградительную полосу, которая включает вал высотой более двух метров, ров перед ним и пропиленовые сети. Полоса должна защитить... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T20:05
2025-01-27T20:05
2025-01-27T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вдоль берегов Анапы формируют заградительную полосу, которая включает вал высотой более двух метров, ров перед ним и пропиленовые сети. Полоса должна защитить берег от мазута во время больших штормов, которые ожидаются в ближайшее время, сообщает Оперштаб Кубани.Сетку для надежности крепят к земле прутьями из арматуры. Таким образом выстраивается защитная полоса шириной около трех метров, объяснили в оперштабе."Вал и сетка должны защитить анапские пляжи от возможных выбросов мазута во время штормов, которые ожидаются в скором времени. Вал сдержит волны, сеть – мазут", – уточнили специалисты.Такие сооружения обустроят от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района.Ранее сообщалось, что мониторинг по ситуации с мазутом в акватории Черного моря осуществляет 25 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазутаВодолазы обследовали корму лежащего на дне танкера "Волгонефть-212"В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, краснодарский край, пляжи, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Пляжи Кубани оградят от мазута
На Кубани строят заградительную полосу от мазута от Анапы до Темрюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вдоль берегов Анапы формируют заградительную полосу, которая включает вал высотой более двух метров, ров перед ним и пропиленовые сети. Полоса должна защитить берег от мазута во время больших штормов, которые ожидаются в ближайшее время, сообщает Оперштаб Кубани.
"Заградительный вал продолжают формировать вдоль берега в Анапе. Сначала выкапывают ров глубиной около 1 метра, из выбранного грунта формируют вал высотой около 2 метров. Со стороны моря перед рвом также укладывают полипропиленовую сеть", – говорится в сообщении.
Сетку для надежности крепят к земле прутьями из арматуры. Таким образом выстраивается защитная полоса шириной около трех метров, объяснили в оперштабе.
"Вал и сетка должны защитить анапские пляжи от возможных выбросов мазута во время штормов, которые ожидаются в скором времени. Вал сдержит волны, сеть – мазут", – уточнили специалисты.
Такие сооружения обустроят от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района.
Ранее сообщалось, что мониторинг по ситуации с мазутом
в акватории Черного моря осуществляет 25 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.
25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута
из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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