https://crimea.ria.ru/20250128/v-krymu-za-sutki-sobrali-bolee-20-tonn-zagryaznennogo-mazutom-peska-1143731045.html

В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму и Краснодарском крае за минувшие сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T10:46

2025-01-28T10:46

2025-01-28T10:46

новости крыма

крым

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Краснодарском крае за минувшие сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории. Об этом сообщает МЧС России.В Краснодарском крае за сутки вывезли 374 тонны песка и грунта, в том числе 370 тонн – на временную площадку. На данный момент там хранится 135 тысяч тонн. На полигоны для сбора и утилизации вывезли более 40 тысяч тонн.В акватории Черного моря за сутки обследована территория площадью 111 квадратных километров. Обработано более сорбентом 50 тысяч квадратных метров.Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 609 тонн загрязненного песка и грунта.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазутаТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизацииВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом

крым

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море