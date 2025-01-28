В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму и на Кубани за сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта
© Telegram Михаил РазвожаевРаботы по уборке мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Краснодарском крае за минувшие сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму за сутки обследовали свыше 525 километров берега. Очищено 189 километров берега, за сутки – почти 3 километра. Всего собрано 532 тонны, за сутки – 21 тонна", – говорится в сообщении.
В Краснодарском крае за сутки вывезли 374 тонны песка и грунта, в том числе 370 тонн – на временную площадку. На данный момент там хранится 135 тысяч тонн. На полигоны для сбора и утилизации вывезли более 40 тысяч тонн.
В акватории Черного моря за сутки обследована территория площадью 111 квадратных километров. Обработано более сорбентом 50 тысяч квадратных метров.
Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 609 тонн загрязненного песка и грунта.
24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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