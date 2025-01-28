Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250128/v-krymu-za-sutki-sobrali-bolee-20-tonn-zagryaznennogo-mazutom-peska-1143731045.html
В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму и Краснодарском крае за минувшие сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T10:46
2025-01-28T10:46
новости крыма
крым
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143422088_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_79fa9e9920c1d101701c5bba9b901fa0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Краснодарском крае за минувшие сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории. Об этом сообщает МЧС России.В Краснодарском крае за сутки вывезли 374 тонны песка и грунта, в том числе 370 тонн – на временную площадку. На данный момент там хранится 135 тысяч тонн. На полигоны для сбора и утилизации вывезли более 40 тысяч тонн.В акватории Черного моря за сутки обследована территория площадью 111 квадратных километров. Обработано более сорбентом 50 тысяч квадратных метров.Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 609 тонн загрязненного песка и грунта.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазутаТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизацииВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143422088_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_31f6e545c02965ad121d275e70894781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму и на Кубани за сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта

10:46 28.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРаботы по уборке мазута в Севастополе
Работы по уборке мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Краснодарском крае за минувшие сутки собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму за сутки обследовали свыше 525 километров берега. Очищено 189 километров берега, за сутки – почти 3 километра. Всего собрано 532 тонны, за сутки – 21 тонна", – говорится в сообщении.
В Краснодарском крае за сутки вывезли 374 тонны песка и грунта, в том числе 370 тонн – на временную площадку. На данный момент там хранится 135 тысяч тонн. На полигоны для сбора и утилизации вывезли более 40 тысяч тонн.
В акватории Черного моря за сутки обследована территория площадью 111 квадратных километров. Обработано более сорбентом 50 тысяч квадратных метров.
Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 609 тонн загрязненного песка и грунта.
24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута
Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
 
Новости КрымаКрымКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Из-за ударов ВСУ за год погибли более 5000 мирных – из них 51 ребенок
12:17Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области
12:13Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму
12:07Крымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУ
11:51Как долго продержится тепло в Крыму
11:15С курских чиновников взыщут 3,2 млрд за хищения на оборонных контрактах
11:08В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
11:02Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
10:46В Крыму за сутки собрали более 20 тонн загрязненного мазутом песка
10:15Житель Феодосии пойдет в колонию за призывы к убийству русских
10:02Пенсионерка из Севастополя продала квартиры и отдала аферистам 13 млн
09:48Что будет с водой в Крыму в курортный сезон
09:40В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине
09:29Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента
09:25Выехал на "встречку": в ДТП на Кубани погибла женщина
08:48Пять сел Крыма остались без света
08:24ВСУ пытались ударить по Смоленску
08:09Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях
07:37США ждет война наркокартелей против власти из-за реформ Трампа – мнение
07:14Ночью над Крымом отработала ПВО
Лента новостейМолния