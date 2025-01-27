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В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута
В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута
В Севастополе новых выбросов мазута с затонувших танкеров не фиксируют с 14 января, выявляются и оперативно устраняются лишь точечные загрязнения. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T14:01
2025-01-27T14:01
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
севастополь
новости севастополя
экология
природа
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе новых выбросов мазута с затонувших танкеров не фиксируют с 14 января, выявляются и оперативно устраняются лишь точечные загрязнения. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на аппаратном совещании в правительстве.По словам Краснокутского, на сегодняшний день вывезено 605 тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Вывоз отходов проводится в штатном режиме, все заявки отрабатываются в течение суток, добавил глава профильного департамента.Директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова сообщила, что на сегодняшний день производятся испытания технологий утилизации собранных отходов, а также тестирование реагентов, с помощью которых будут удалять мазут с камней."То, что мы сейчас у коллег запросили (реагенты для очистки камней – ред.), пока что не дает таких результатов, которые мы бы ожидали, чтобы купить какую-то партию целенаправленно. Пока пробуем, обязательно подберем лучший вариант", - уточнила она.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфиновЗапущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, севастополь, новости севастополя, экология, природа, черное море
В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута

В Севастополе новых выбросов мазута не фиксируют уже две недели – власти

14:01 27.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута с пляжей Севастополя
Уборка мазута с пляжей Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе новых выбросов мазута с затонувших танкеров не фиксируют с 14 января, выявляются и оперативно устраняются лишь точечные загрязнения. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на аппаратном совещании в правительстве.
"Мониторинг продолжается. С 14 января новых выбросов мы не фиксируем. Выявляем точечные загрязнения и оперативно проводим все работы", - сказал он.
По словам Краснокутского, на сегодняшний день вывезено 605 тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Вывоз отходов проводится в штатном режиме, все заявки отрабатываются в течение суток, добавил глава профильного департамента.
Директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова сообщила, что на сегодняшний день производятся испытания технологий утилизации собранных отходов, а также тестирование реагентов, с помощью которых будут удалять мазут с камней.
"То, что мы сейчас у коллег запросили (реагенты для очистки камней – ред.), пока что не дает таких результатов, которые мы бы ожидали, чтобы купить какую-то партию целенаправленно. Пока пробуем, обязательно подберем лучший вариант", - уточнила она.
24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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