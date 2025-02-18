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В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое
В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшее время решить вопрос ремонта медицинского оборудования, а также закупки нового в основные медучреждения... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T17:01
2025-02-18T17:01
сергей аксенов
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшее время решить вопрос ремонта медицинского оборудования, а также закупки нового в основные медучреждения республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, на эти цели направят средства, полученные в результате перевыполнения доходной части бюджета Крыма в первом полугодии 2025 года.Кроме того, руководству онкодиспансера и Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России поручено повысить качество взаимодействия. "Никакие бюрократические преграды не должны мешать крымчанам получать своевременное, качественное лечение и диагностику", - подчеркнул глава Крыма.Ранее Сергей Аксенов поручил Министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколамВысокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойВ Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных
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сергей аксенов, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым
В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

В Крыму решат вопрос ремонта и закупки медоборудования в больницах - Аксенов

17:01 18.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМагнито-резонансный томограф
Магнито-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшее время решить вопрос ремонта медицинского оборудования, а также закупки нового в основные медучреждения республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в других медучреждениях, постараемся в ближайшее время закрыть вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов, а также замены лифтов", - написал Аксенов.
По его словам, на эти цели направят средства, полученные в результате перевыполнения доходной части бюджета Крыма в первом полугодии 2025 года.
Кроме того, руководству онкодиспансера и Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России поручено повысить качество взаимодействия.
"Никакие бюрократические преграды не должны мешать крымчанам получать своевременное, качественное лечение и диагностику", - подчеркнул глава Крыма.
Ранее Сергей Аксенов поручил Министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.
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