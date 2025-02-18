https://crimea.ria.ru/20250218/v-bolnitsy-kryma-zakupyat-novoe-oborudovanie-i-otremontiruyut-staroe-1144285649.html

В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшее время решить вопрос ремонта медицинского оборудования, а также закупки нового в основные медучреждения... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T17:01

2025-02-18T17:01

2025-02-18T17:01

сергей аксенов

медицина

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшее время решить вопрос ремонта медицинского оборудования, а также закупки нового в основные медучреждения республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, на эти цели направят средства, полученные в результате перевыполнения доходной части бюджета Крыма в первом полугодии 2025 года.Кроме того, руководству онкодиспансера и Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России поручено повысить качество взаимодействия. "Никакие бюрократические преграды не должны мешать крымчанам получать своевременное, качественное лечение и диагностику", - подчеркнул глава Крыма.Ранее Сергей Аксенов поручил Министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколамВысокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойВ Крыму планируют построить хирургический комплекс для онкобольных

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым