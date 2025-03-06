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На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов
На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов - РИА Новости Крым, 06.03.2025
На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов
152 миллиона рублей заработали аферисты из Москвы за ложные консультации врача-флеболога, диагностику не немедицинском аппарате и псевдолечение пациентов. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T17:58
2025-03-06T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 152 миллиона рублей заработали аферисты из Москвы за ложные консультации врача-флеболога, диагностику не немедицинском аппарате и псевдолечение пациентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Преступную схему организовали двое москвичей 45 и 47 лет: аферисты открыли в Краснодаре и Сочи медцентры, куда приглашали граждан на бесплатное обследование сосудов, а также консультации якобы врача-флеболога."Сотрудники центров, которые не имели какого-либо медобразования, проводили пациентам диагностику на аппарате, не являющимся медицинским и не способным выявить какое-либо заболевание. После они убеждали граждан о необходимости срочного лечения поставленного им диагноза "варикозное расширение вен" изделиями одной из фирм, которое совершенно не предназначалось для лечения этой болезни", - рассказали в ведомстве.Напуганные граждане тут же покупали рекомендуемые "врачами" матрасы, повязки и подушки, для этот они оформляли кредитные договоры в медцентре.Уголовное дело в отношении псевдоврачей направлено в суд, злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее 49-летний иностранец выманил у жительницы Евпатории 2,7 млн рублей под предлогом лечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностьюЗамена электросчетчика – аферисты придумали новую схему обманаПомогай правильно: как не отдать пожертвования мошенникам
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
мошенничество, новости, сочи, краснодар, кубань, мвд по краснодарскому краю
На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов

В Сочи и Краснодаре врачи-аферисты "заработали" 152 млн рублей на псевдолечении сосудов

17:58 06.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 152 миллиона рублей заработали аферисты из Москвы за ложные консультации врача-флеболога, диагностику не немедицинском аппарате и псевдолечение пациентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
Преступную схему организовали двое москвичей 45 и 47 лет: аферисты открыли в Краснодаре и Сочи медцентры, куда приглашали граждан на бесплатное обследование сосудов, а также консультации якобы врача-флеболога.
"Сотрудники центров, которые не имели какого-либо медобразования, проводили пациентам диагностику на аппарате, не являющимся медицинским и не способным выявить какое-либо заболевание. После они убеждали граждан о необходимости срочного лечения поставленного им диагноза "варикозное расширение вен" изделиями одной из фирм, которое совершенно не предназначалось для лечения этой болезни", - рассказали в ведомстве.
Напуганные граждане тут же покупали рекомендуемые "врачами" матрасы, повязки и подушки, для этот они оформляли кредитные договоры в медцентре.
"По итогу аферисты обманули 1669 граждан и "заработали" более 152 млн рублей", - уточнили в МВД.
Уголовное дело в отношении псевдоврачей направлено в суд, злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее 49-летний иностранец выманил у жительницы Евпатории 2,7 млн рублей под предлогом лечения.
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