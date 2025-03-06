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Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области
Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области
Морпехи 810-й бригады Черноморского флота в сложных условиях ежедневно продвигаются вперед в Курской области, освобождая русскую землю. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T18:32
2025-03-06T18:33
чф рф (черноморский флот российской федерации)
владимир путин (политик)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Морпехи 810-й бригады Черноморского флота в сложных условиях ежедневно продвигаются вперед в Курской области, освобождая русскую землю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".В ходе встречи глава государства пообщался с Ольгой Дорохиной – матерью Героя России Владислава Дорохина, погибшего в июне 2022 года на угледарском направлении.Путин отметил, что прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют очень сложные боевые задачи."Они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - сказал глава государства.19 февраля президент РФ сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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чф рф (черноморский флот российской федерации), владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, армия и флот
Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области

Морпехи 810-й бригады каждый день продвигаются вперед в Курской области – Путин

18:32 06.03.2025 (обновлено: 18:33 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Давид Нармания / Перейти в фотобанкБойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения
Бойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Давид Нармания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Морпехи 810-й бригады Черноморского флота в сложных условиях ежедневно продвигаются вперед в Курской области, освобождая русскую землю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
В ходе встречи глава государства пообщался с Ольгой Дорохиной – матерью Героя России Владислава Дорохина, погибшего в июне 2022 года на угледарском направлении.
"810-я бригада, где ваш сын служил, она легендарная. Ребята сейчас на очень важном участке воюют, на очень важном направлении в Курской области, в сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности. Они каждый день выполняют боевую задачу", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют очень сложные боевые задачи.
"Они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - сказал глава государства.
19 февраля президент РФ сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию противника.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Владимир Путин (политик)Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиАрмия и флот
 
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