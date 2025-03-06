https://crimea.ria.ru/20250306/putin-boytsy-810-y-brigady-ezhednevno-idut-vpered-v-kurskoy-oblasti-1144715308.html

Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области

Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области

Морпехи 810-й бригады Черноморского флота в сложных условиях ежедневно продвигаются вперед в Курской области, освобождая русскую землю. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T18:32

2025-03-06T18:32

2025-03-06T18:33

чф рф (черноморский флот российской федерации)

владимир путин (политик)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Морпехи 810-й бригады Черноморского флота в сложных условиях ежедневно продвигаются вперед в Курской области, освобождая русскую землю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".В ходе встречи глава государства пообщался с Ольгой Дорохиной – матерью Героя России Владислава Дорохина, погибшего в июне 2022 года на угледарском направлении.Путин отметил, что прямо в эту минуту ребята воюют и выполняют очень сложные боевые задачи."Они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли", - сказал глава государства.19 февраля президент РФ сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240906/otmechennaya-putinym-810-ya-brigada-chf-kto-oni-i-kakie-zadachi-vypolnyayut-1140183054.html

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2025

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чф рф (черноморский флот российской федерации), владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, армия и флот