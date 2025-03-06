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Бельгия поставит Украине боевые истребители F-16
Бельгия поставит Украине боевые истребители F-16 - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Бельгия поставит Украине боевые истребители F-16
Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T17:21
2025-03-06T17:21
2025-03-06T17:21
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
украина
новости
западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер.Поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО, считает Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Он добавил, что размещение на Украине европейских воинских контингентов Россия также будет расценивать как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ.Ранее глава российского дипведомства прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии и назвал это угрозой в адрес России."Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войныЛюди не должны гадать: Зеленский требует ответа о военной помощи от СШАМечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войсках
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самолеты f-16, поставки западного оружия украине, украина, новости, западная помощь украине
Бельгия поставит Украине боевые истребители F-16
Украина получит от Бельгии готовые к бою истребители F-16
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер.
"Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, мы обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части. И я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою", – сказал премьер журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО, считает Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Он добавил
, что размещение на Украине европейских воинских контингентов Россия также будет расценивать как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ.
Ранее глава российского дипведомства прокомментировал
заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии и назвал это угрозой в адрес России.
"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.
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