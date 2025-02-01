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В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок
В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок - РИА Новости Крым, 01.02.2025
В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок
В Анапе запретят работать с птицами волонтерам, не привитым от гепатита, столбняка и дифтерии, сообщает в субботу оперштаб Кубани о ссылкой на замминистра... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T17:11
2025-02-01T17:11
новости
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
птицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Анапе запретят работать с птицами волонтерам, не привитым от гепатита, столбняка и дифтерии, сообщает в субботу оперштаб Кубани о ссылкой на замминистра природных ресурсов Краснодарского края Андрея Колоскова.Также волонтерам запрещено скрывать наличие хронических заболеваний и травмы, все работающие с птицами должны быть зарегистрированы на портале "Добро.рф". новые правила также запрещают ловить птиц в одиночку. Работники обязаны носить все средства индивидуальной защиты. Мойщики птиц, спасатели, ветеринары, сборщики павших птиц не должны контактировать друг с другом. В зонах работы с птицами запрещено пить, есть и курить.Все правила собраны в новом документе - "Методические указания по работе с пострадавшей птицей от разлива нефтепродуктов, авторами которого стали профильные специалисты совместно с Минприроды РФ, учеными, орнитологами, общественниками и представителями центров спасения птиц.Работа по спасению пернатых была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани. В Крыму число пострадавших от мазута птиц резко уменьшилось, однако волонтеры продолжают работу на берегу и в сафари-парке "Тайган", сообщал на этой неделе директор парка Олег Зубков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работыЗащищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы
В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок

В Анапе запретят работать с птицами не привитым от гепатита, столбняка и дифтерии

17:11 01.02.2025
 
© РИА Новости КрымСпасение птиц
Спасение птиц - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Анапе запретят работать с птицами волонтерам, не привитым от гепатита, столбняка и дифтерии, сообщает в субботу оперштаб Кубани о ссылкой на замминистра природных ресурсов Краснодарского края Андрея Колоскова.
"Такое условие начнет работать в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе с 3 февраля", - сказано в сообщении.
Также волонтерам запрещено скрывать наличие хронических заболеваний и травмы, все работающие с птицами должны быть зарегистрированы на портале "Добро.рф". новые правила также запрещают ловить птиц в одиночку. Работники обязаны носить все средства индивидуальной защиты. Мойщики птиц, спасатели, ветеринары, сборщики павших птиц не должны контактировать друг с другом. В зонах работы с птицами запрещено пить, есть и курить.
Все правила собраны в новом документе - "Методические указания по работе с пострадавшей птицей от разлива нефтепродуктов, авторами которого стали профильные специалисты совместно с Минприроды РФ, учеными, орнитологами, общественниками и представителями центров спасения птиц.
Работа по спасению пернатых была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани. В Крыму число пострадавших от мазута птиц резко уменьшилось, однако волонтеры продолжают работу на берегу и в сафари-парке "Тайган", сообщал на этой неделе директор парка Олег Зубков.
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