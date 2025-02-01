https://crimea.ria.ru/20250201/v-anape-zapretyat-rabotat-s-ptitsami-volonteram-bez-privivok-1143845025.html

В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок

В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок - РИА Новости Крым, 01.02.2025

В Анапе запретят работать с птицами волонтерам без прививок

В Анапе запретят работать с птицами волонтерам, не привитым от гепатита, столбняка и дифтерии, сообщает в субботу оперштаб Кубани о ссылкой на замминистра... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T17:11

2025-02-01T17:11

2025-02-01T17:11

новости

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

птицы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143459919_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_0c057440725cf13a9ff6d93909ec8349.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Анапе запретят работать с птицами волонтерам, не привитым от гепатита, столбняка и дифтерии, сообщает в субботу оперштаб Кубани о ссылкой на замминистра природных ресурсов Краснодарского края Андрея Колоскова.Также волонтерам запрещено скрывать наличие хронических заболеваний и травмы, все работающие с птицами должны быть зарегистрированы на портале "Добро.рф". новые правила также запрещают ловить птиц в одиночку. Работники обязаны носить все средства индивидуальной защиты. Мойщики птиц, спасатели, ветеринары, сборщики павших птиц не должны контактировать друг с другом. В зонах работы с птицами запрещено пить, есть и курить.Все правила собраны в новом документе - "Методические указания по работе с пострадавшей птицей от разлива нефтепродуктов, авторами которого стали профильные специалисты совместно с Минприроды РФ, учеными, орнитологами, общественниками и представителями центров спасения птиц.Работа по спасению пернатых была организована сразу после обнаружения первых зараженных особей. Она ведется силами волонтеров как в Крыму, так и на Кубани. В Крыму число пострадавших от мазута птиц резко уменьшилось, однако волонтеры продолжают работу на берегу и в сафари-парке "Тайган", сообщал на этой неделе директор парка Олег Зубков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работыЗащищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы