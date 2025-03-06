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Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта
Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта
При выборе парфюмерии и косметики следует обратить внимание на сроки годности и проверить QR-код, поскольку вернуть или обменять товары этой группу будет... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T22:41
2025-03-06T22:41
роспотребнадзор
наталья пеньковская
совет эксперта
8 марта
косметика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. При выборе парфюмерии и косметики следует обратить внимание на сроки годности и проверить QR-код, поскольку вернуть или обменять товары этой группу будет невозможно. Об этом предупредила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская."В преддверии праздников мужское население планеты готовится поздравить женщин с 8 марта. То, что касается парфюмерии и косметической продукции: нужно помнить, то они не попадают под обмен в соответствии с законом о защите прав потребителей. То, что вы приобрели, ввернуть будет невозможно", - сказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "ВКонтакте".В этой связи при покупке таких товаров она посоветовала внимательно изучить маркировку, дату изготовления, сроки годности и состав, а также скачать на смартфон приложение системы "Честный знак".Также она уточнила, что при покупке духов и любой парфюмерии продавец обязан предложить покупателю проверить не только целостность упаковки, но и внутреннее содержание, в том числе - насколько нормально работает распылитель."Вы вправе отказаться. Но вы должны понимать, что вы не сможете его обменять, если с флаконом окажется что-то не так", - подчеркнула Пеньковская.При выборе цветов лучше обратить внимание на полураскрытые бутоны, советовали ранее в Роспотребнадзоре. Помимо этого, свежий цветок имеет эластичные лепестки. Если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подаркиНазваны самые желанные подарки для женщин на 8 мартаВажные мелочи: нужна ли праздничная упаковка для подарка - психолог
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роспотребнадзор, наталья пеньковская, совет эксперта, 8 марта, косметика
Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта

Косметика и парфюмерия не подлежат обмену и возврату - Роспотребнадзор

22:41 06.03.2025
 
© Depositphotos / HqualityДевушка и духи
Девушка и духи
© Depositphotos / Hquality
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. При выборе парфюмерии и косметики следует обратить внимание на сроки годности и проверить QR-код, поскольку вернуть или обменять товары этой группу будет невозможно. Об этом предупредила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"В преддверии праздников мужское население планеты готовится поздравить женщин с 8 марта. То, что касается парфюмерии и косметической продукции: нужно помнить, то они не попадают под обмен в соответствии с законом о защите прав потребителей. То, что вы приобрели, ввернуть будет невозможно", - сказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "ВКонтакте".
В этой связи при покупке таких товаров она посоветовала внимательно изучить маркировку, дату изготовления, сроки годности и состав, а также скачать на смартфон приложение системы "Честный знак".
"В торговом зале вам должны предложить послушать аромат. Кроме этого, оригинальные духи всегда маркируются QR-кодом. Вы можете установить себе приложение "Честный знак", проверить этот код с его помощью и проследить, действительно ли это легальный товар", - посоветовала глава управления.
Также она уточнила, что при покупке духов и любой парфюмерии продавец обязан предложить покупателю проверить не только целостность упаковки, но и внутреннее содержание, в том числе - насколько нормально работает распылитель.
"Вы вправе отказаться. Но вы должны понимать, что вы не сможете его обменять, если с флаконом окажется что-то не так", - подчеркнула Пеньковская.
При выборе цветов лучше обратить внимание на полураскрытые бутоны, советовали ранее в Роспотребнадзоре. Помимо этого, свежий цветок имеет эластичные лепестки. Если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму.
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