https://crimea.ria.ru/20250306/kak-vybrat-nastoyaschuyu-parfyumeriyu-k-8-marta-1144668958.html

Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта

Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Как выбрать настоящую парфюмерию к 8 марта

При выборе парфюмерии и косметики следует обратить внимание на сроки годности и проверить QR-код, поскольку вернуть или обменять товары этой группу будет... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T22:41

2025-03-06T22:41

2025-03-06T22:41

роспотребнадзор

наталья пеньковская

совет эксперта

8 марта

косметика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. При выборе парфюмерии и косметики следует обратить внимание на сроки годности и проверить QR-код, поскольку вернуть или обменять товары этой группу будет невозможно. Об этом предупредила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская."В преддверии праздников мужское население планеты готовится поздравить женщин с 8 марта. То, что касается парфюмерии и косметической продукции: нужно помнить, то они не попадают под обмен в соответствии с законом о защите прав потребителей. То, что вы приобрели, ввернуть будет невозможно", - сказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "ВКонтакте".В этой связи при покупке таких товаров она посоветовала внимательно изучить маркировку, дату изготовления, сроки годности и состав, а также скачать на смартфон приложение системы "Честный знак".Также она уточнила, что при покупке духов и любой парфюмерии продавец обязан предложить покупателю проверить не только целостность упаковки, но и внутреннее содержание, в том числе - насколько нормально работает распылитель."Вы вправе отказаться. Но вы должны понимать, что вы не сможете его обменять, если с флаконом окажется что-то не так", - подчеркнула Пеньковская.При выборе цветов лучше обратить внимание на полураскрытые бутоны, советовали ранее в Роспотребнадзоре. Помимо этого, свежий цветок имеет эластичные лепестки. Если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подаркиНазваны самые желанные подарки для женщин на 8 мартаВажные мелочи: нужна ли праздничная упаковка для подарка - психолог

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, наталья пеньковская, совет эксперта, 8 марта, косметика