https://crimea.ria.ru/20240221/i-snova-prazdniki-kak-bystro-vygodno-i-bezopasno-kupit-podarki-1135121414.html

И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подарки

И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подарки - РИА Новости Крым, 21.02.2024

И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подарки

Кажется, только недавно отшумели Новогодние праздники, а впереди уже очередной цикл, когда вновь надо задуматься о подарках – на День защитника Отечества и на 8 РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T12:32

2024-02-21T12:32

2024-02-21T12:33

подарки

общество

интернет

кибербезопасность

онлайн-покупки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Кажется, только недавно отшумели Новогодние праздники, а впереди уже очередной цикл, когда вновь надо задуматься о подарках – на День защитника Отечества и на 8 Марта. О том, как более выгодно и с наименьшими хлопотами приобрести подарки и при этом не попасться на уловки мошенников, расскажем в этом материале.ОНЛАЙН-ПОКУПКИ – В ТРЕНДЕДля кого-то покупка подарков – это приятное развлечение, а для кого-то – серьезный труд. Не все имеют время и силы ходить по торговым центрам, наслаждаясь атмосферой всеобщего шопинга. Поэтому различные виды онлайн-покупок продолжают набирать популярность, и к ним постепенно подключаются люди все более старших поколений.Также интернет-магазины часто проводят акции и розыгрыши призов, предоставляя различные бонусы и скидки, что особенно часто бывает перед праздниками."Делать покупки в онлайн-магазинах зачастую можно прямо из банковских приложений, и тогда к кешбэку банка присоединяются выгодные предложения от его партнеров. Обо всех возможностях сделать выгодную покупку вы можете получать уведомления в приложении банка или магазина, причем отказаться от такой рассылки можно в любой момент", – рассказывают специалисты одного из крупных банков.Дополнительным преимуществом онлайн-шопинга является доступ к широчайшему спектру товаров, которым не сможет похвастаться ни один даже очень большой офлайн-магазин. Кроме того, на маркетплейсах, сайтах объявлений, в соцсетях можно найти нечто совершенно уникальное, редкое и необычное, чего не встретишь в массовой продаже.Между тем, по словам экспертов, онлайн-покупки несут с собой и специфические риски, которых нет в обычной рознице. Например, ваша посылка может затеряться или в ней из-за путаницы может оказаться нечто иное: не совсем то (или совсем не то), что вы заказывали. Кроме того, существует риск, что вам отправят некачественный или поддельный товар. Ну и главная опасность – отдать деньги и остаться в итоге без товара. Для того, чтобы этого избежать, нужно соблюдать правила кибербезопасности, а также не лениться и совершить несколько простых действий для проверки надежности продавца.АЗЫ КИБЕРБЕЗАНезависимо от того, на какой интернет-площадке вы собираетесь делать покупки, специалисты советуют принять простейшие меры защиты от мошенников.Также они советуют не использовать онлайн-банк в общедоступных сетях Wi-Fi (Вай-Фай), которые, как правило, не имеют должной защиты, и где злоумышленник с определенными навыками может легко перехватить конфиденциальные данные, отправляемые или получаемые вами при подключении к сети.Еще одно ключевое правило: никогда не переходить по ссылкам в письме от незнакомого отправителя и не открывать содержащиеся там вложения. Это один из самых легких способов для преступников получить доступ к вашим устройствам и учетным записям. Также опасные ссылки и файлы для скачивания могут подстерегать вас на незнакомой странице в соцсетях или на различных подозрительных сайтах.В свою очередь, банковские специалисты рекомендуют клиентам очень внимательно следить за всеми транзакциями по карте. Если данные вашей карты попали в руки мошенников, те обязательно попытаются использовать их для проведения незаконных платежей. Чтобы не потерять деньги, важно максимально оперативно заблокировать карту и сообщить в банк о подозрительной активности.ПРОВЕРЯЕМ ПРОДАВЦОВПри совершении покупок в интернете нельзя доверять всем подряд. Лучше оформить заказ на известном маркетплейсе или в онлайн-магазине, который уже долгое время присутствует на рынке. При этом честная онлайн-площадка, работающая на перспективу, всегда предусматривает клиентскую поддержку, в том числе – возможность возврата товара и урегулирование различных претензий со стороны покупателей.Если имеете дело с новой для вас площадкой или интернет-магазином, постарайтесь предварительно изучить отзывы прежних покупателей. Здесь от вас потребуется определенная проницательность, чтобы отличить специально сделанные "рекламные" отзывы от настоящих. Подсказка: правильные отзывы обычно написаны более человеческим языком, там больше конкретики и бывают непрофессионально сделанные фотографии. "Искусственные" же отзывы, как правило, похожи между собой, появляются почти одновременно и могут содержать профессиональные рекламные фото.Стоит отметить, что стабильно действующий онлайн-магазин обычно имеет аккаунты в соцсетях, ведь это дополнительная возможность продвижения товаров или услуг. Хорошо, если такой аккаунт открыт не вчера и ведется регулярно – это говорит в пользу продавца. Дополнительный плюс – наличие у онлайн-магазина обычной стационарной торговой точки.ПОДОЗРИТЕЛЬНО, КОГДА СЛИШКОМ ДЕШЕВООдин из способов, с помощью которого мошенники пытаются привлечь незадачливых жертв, являются супернизкие цены. Играя на стремлении человека сэкономить, недобросовестные продавцы постараются всучить ему поддельный или испорченный товар, а то и просто получить оплату и быстро исчезнуть из виртуального пространства. Большие скидки, которые время от времени предлагают проверенные онлайн-магазины, обычно чем-то обусловлены: наличием в партии незначительных изъянов, ликвидацией остатков устаревшей коллекции и т. д. Поэтому, когда цена сильно отличается от среднерыночного уровня, это повод насторожиться.ПЛАТИ БЕЗОПАСНОКаждый потенциальный покупатель хочет быть уверен в том, что после оплаты получит выбранный товар или же сможет вернуть деньги, если что-то пойдет не так. Поэтому для удобства клиентов торговые интернет-площадки, включая маркетплейсы и сервисы объявлений, предлагают возможность безопасной оплаты или отложенного платежа. Выбирая эту опцию, покупатель не перечисляет нужную сумму сразу продавцу, а позволяет специальному платежному сервису заморозить (холдировать) эти деньги на карте. После того, как товар получен и его качество проверено, клиент подтверждает покупку, и средства уходят на счет продавца.Также банковские специалисты советуют завести отдельную карту для совершения покупок в интернете. Там вы сможете держать небольшой запас денег или же переводить на эту карту необходимую сумму для конкретной покупки. В этом случае даже попадание платежных данных карты в руки мошенников не станет для вас большим ударом, ведь основные средства находятся на другой карте.ЧТО ПОДАРИТЬВыбрать способ совершения покупки и обезопасить себя от мошенников – это большое дело, однако для многих куда более серьезной проблемой является сам выбор подарка. Поэтому в завершение предложим несколько идей для подарков, которыми поделились некоторые сотрудники банков.Для начала специалисты предложили разделить возможные подарки на три категории: универсальные, полезные и креативные. Например, к универсальным можно отнести подарочный сертификат, умную колонку, термокружку, картхолдер, набор чая или меда. Полезными подарками могут стать портативный аккумулятор (Powerbank), ортопедическая подушка, фитнес-браслет, коврик для занятий спортом, увлажнитель воздуха.Ну и для самых креативных предлагаются: набор для создания парфюма, настольные игры, фотоаппарат моментальной печати, картина по номерам, а также другие веселые штучки. Удачных вам покупок и правильных подарков!

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, общество, интернет, кибербезопасность, онлайн-покупки