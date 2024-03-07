https://crimea.ria.ru/20240307/kak-vybrat-tsvety-i-sokhranit-ikh-svezhest--sovety-rospotrebnadzora-1135494933.html

Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора

Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора

Один из самых популярных подарков в Международный женский день - цветы. Тюльпаны, нарциссы, розы или лилии - какому букету вы бы ни отдали предпочтение, главное РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T18:46

2024-03-07T18:46

2024-03-07T18:46

общество

цветы

роспотребнадзор

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Один из самых популярных подарков в Международный женский день - цветы. Тюльпаны, нарциссы, розы или лилии - какому букету вы бы ни отдали предпочтение, главное - его свежесть. В преддверии праздника 8 Марта Роспотребнадзор дал полезные "цветочные" советы.Выбрать букетТакже признаком свежести цветов, в частности роз, является наличие "рубашки". Это самые нижние лепестки, которые обрамляют полураспустившийся бутон. Для маскировки несвежести цветка недобросовестные продавцы могут украшать бутоны - к таким букетам нужно отнестись особенно внимательно.Сохранить свежестьТакже рекомендуется подрезать стебли. При этом для цветов с мягким стеблем предпочтительнее косой срез. Растения с жестким, древовидным стеблем нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Нижние листья лучше удались, чтобы не допустить их гниения в воде.Организовать "соседство"Кроме того, эксперты подчеркивают: для каждого цветка важны "правильные соседи". Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений.Менять воду в вазе с цветами следует раз в три дня, а еще нельзя ставить букеты возле обогревательных приборов, поскольку они любят прохладу, советовала ранее симферопольский флорист Анна Дзюба. Читайте также на РИА Новости Крым:Чего хотят женщины: крымчанки назвали желаемые подарки к 8 мартаЦены на цветы в Крыму распускаются: сколько стоит букет на 8 мартаВремя идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, цветы, роспотребнадзор, совет эксперта