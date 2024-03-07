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Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора
Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора
Один из самых популярных подарков в Международный женский день - цветы. Тюльпаны, нарциссы, розы или лилии - какому букету вы бы ни отдали предпочтение, главное РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T18:46
2024-03-07T18:46
общество
цветы
роспотребнадзор
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Один из самых популярных подарков в Международный женский день - цветы. Тюльпаны, нарциссы, розы или лилии - какому букету вы бы ни отдали предпочтение, главное - его свежесть. В преддверии праздника 8 Марта Роспотребнадзор дал полезные "цветочные" советы.Выбрать букетТакже признаком свежести цветов, в частности роз, является наличие "рубашки". Это самые нижние лепестки, которые обрамляют полураспустившийся бутон. Для маскировки несвежести цветка недобросовестные продавцы могут украшать бутоны - к таким букетам нужно отнестись особенно внимательно.Сохранить свежестьТакже рекомендуется подрезать стебли. При этом для цветов с мягким стеблем предпочтительнее косой срез. Растения с жестким, древовидным стеблем нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Нижние листья лучше удались, чтобы не допустить их гниения в воде.Организовать "соседство"Кроме того, эксперты подчеркивают: для каждого цветка важны "правильные соседи". Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений.Менять воду в вазе с цветами следует раз в три дня, а еще нельзя ставить букеты возле обогревательных приборов, поскольку они любят прохладу, советовала ранее симферопольский флорист Анна Дзюба. Читайте также на РИА Новости Крым:Чего хотят женщины: крымчанки назвали желаемые подарки к 8 мартаЦены на цветы в Крыму распускаются: сколько стоит букет на 8 мартаВремя идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе
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общество, цветы, роспотребнадзор, совет эксперта
Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора

Как выбрать свежий букет в Международный женский день

18:46 07.03.2024
 
© РИА Новости КрымЦветочный рынок
Цветочный рынок - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Один из самых популярных подарков в Международный женский день - цветы. Тюльпаны, нарциссы, розы или лилии - какому букету вы бы ни отдали предпочтение, главное - его свежесть. В преддверии праздника 8 Марта Роспотребнадзор дал полезные "цветочные" советы.

Выбрать букет

"Чтобы выбрать свежие цветы, обращайте внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Помимо этого, свежий цветок имеет эластичные лепестки. Если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму", - перечисляют специалисты.

Также признаком свежести цветов, в частности роз, является наличие "рубашки". Это самые нижние лепестки, которые обрамляют полураспустившийся бутон. Для маскировки несвежести цветка недобросовестные продавцы могут украшать бутоны - к таким букетам нужно отнестись особенно внимательно.

Сохранить свежесть

"После покупки букета рекомендуется не оставлять его надолго без воды, а как можно скорее поставить в вазу. Для продления жизни цветов исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается в холодную погоду, не спешите вносить его в дом – оставьте цветы на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее", - советуют специалисты Роспотребнадзора.
Также рекомендуется подрезать стебли. При этом для цветов с мягким стеблем предпочтительнее косой срез. Растения с жестким, древовидным стеблем нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Нижние листья лучше удались, чтобы не допустить их гниения в воде.

Организовать "соседство"

Кроме того, эксперты подчеркивают: для каждого цветка важны "правильные соседи". Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений.
"Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в "долгожителя". Дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик поможет глюкоза – добавьте щепотку сахара в воду, в которой стоят цветы.
Менять воду в вазе с цветами следует раз в три дня, а еще нельзя ставить букеты возле обогревательных приборов, поскольку они любят прохладу, советовала ранее симферопольский флорист Анна Дзюба.
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ОбществоЦветыРоспотребнадзорСовет эксперта
 
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