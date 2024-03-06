https://crimea.ria.ru/20240306/tseny-na-tsvety-raspuskayutsya-skolko-stoit-prazdnichnyy-buket-na-8-marta-1135450387.html

Цены на цветы в Крыму распускаются: сколько стоит букет на 8 марта

Цены на цветы в Крыму распускаются: сколько стоит букет на 8 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Цены на цветы в Крыму распускаются: сколько стоит букет на 8 марта

Не только традиционные тюльпаны и нарциссы, но и редкие в такое время гортензии, изысканные орхидеи, цинерарии, крокусы, лилии и необычные розы "спрей" -... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T12:25

2024-03-06T12:25

2024-03-06T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Не только традиционные тюльпаны и нарциссы, но и редкие в такое время гортензии, изысканные орхидеи, цинерарии, крокусы, лилии и необычные розы "спрей" - веточки, осыпанные мелкими "каплями" двуцветных бутонов. На цветочных рынках Крыма к празднику уже представили широкий ассортимент цветочной продукции. Всю информацию о ценах корреспонденты РИА Новости Крым собрали для вас в одном материале.Бюджетный вариантВеточки мимозы, фрезии, букетики нарциссов и тюльпанов можно купить довольно недорого. Цены на них зависят от высоты ножки, количества цветков на ветке, крупности цветка или сорта растения – например, "махровые" или необычные по расцветке тюльпаны стоят дороже. Диапазон цен в Симферополе на весенние цветы примерно такой:Мимоза – от ста рублей за веточку до 400 за букетик;Нарциссы – от 30 до 60 за цветок;Тюльпан – от 50 до 150;Фрезии – от 60 до 120.Таким образом, небольшой букетик из трех или пяти весенних цветочков вполне может уместиться в пятьсот рублей. Хорошим вариантом также могут стать цветущие горшечные растения: они дольше цветут, а после цветения их можно высадить на клумбу. Разноцветные примулы, цинерарии, крокусы в горшке стоят от 200 до 400 рублей.Средний ценовой диапазонСортовые тюльпаны с высокой ножкой, если их в букете 11 – 15, будут стоить от полутора до двух тысяч. Продавец советует нам покупать тюльпаны крымского производства: они свежее и будут стоять дольше:Чтобы получить цветение к началу марта, луковицы высаживают в ноябре, говорят хозяева цветочного магазинчика. После продажи луковки выкапывают, а на их место высаживают хризантемы и астры, которые будут радовать покупателей осенью.В среднем ценовом диапазоне можно купить герберы (200 рублей за цветок), роз (от 150 рублей), лилий (500 – 600 рублей за веточку).Премиум сегментБольшие оформленные букеты тюльпанов необычных расцветок, махровые или "бахромчатые" могут стоить до семи тысяч рублей за букет. Обычные "одноглавые", как их называют торговцы, розы можно выбрать по 200 – 250 рублей за цветок. Изысканный "спрей" - мелкие розочки на ветке – стоят от 450 рублей за штуку, лилии – от 500 до 800 рублей, редкие орхидеи – от трех тысяч и выше. Только в одном месте на цветочном рынке Симферополя мы встретили нежные гортензии – 450 рублей за цветок.Таким образом, порадовать своих любимых можно и за пару сотен рублей – это веточка мимозы или букетик весенних цветов. Но главное в подарке – это любовь, которая не имеет цены.Читайте также на РИА Новости Крым:Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в СимферополеЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на дачеДвенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники

https://crimea.ria.ru/20240305/chego-khotyat-zhenschiny-krymchanki-nazvali-zhelaemye-podarki-k-8-marta-1135436008.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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