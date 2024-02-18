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За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче - РИА Новости Крым, 18.02.2024
За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
Популярный дачный цветок ипомея трехцветная попал в список наркосодержащих растений, выращивание которых может повлечь за собой наказание от административного... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T11:30
2024-02-18T11:30
2024-02-18T11:45
закон и право
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Популярный дачный цветок ипомея трехцветная попал в список наркосодержащих растений, выращивание которых может повлечь за собой наказание от административного штрафа до двух лет лишения свободы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно вступило в законную силу.Ипомея трехцветная, или вьюнок, как ее называют в народе, - популярное растение, которое часто используется садоводами и огородниками для озеленения стен и заборов. Оно неприхотливо в уходе и может размножаться семенами без участия человека. В 2018 году ввоз семян ипомеи трехцветной был одобрен Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.Однако, как следует из текста постановления, семена ипомеи трехцветной содержат в своем составе эргин (LSA) – производное лизергиновой кислоты. Это токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством.Как объяснил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов, если в границах одного участка будет обнаружено более ста растений, то за это может наступить ответственность.Ответственность предусмотрена также и за непринятие землевладельцем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, уточнил депутат.В сентябре прошлого года крымские оперативники изъяли более 30 кг наркотических средств растительного происхождения во время проведения оперативно-профилактической операции "Мак". По результатам операции было выявлено 127 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабисаЗачем Зеленский легализовал марихуануЖителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
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закон и право, михаил мишустин, общество, россия, новости, наркотики, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
За выращивание ипомеи трехцветной можно получить два года тюрьмы - закон
11:30 18.02.2024 (обновлено: 11:45 18.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Популярный дачный цветок ипомея трехцветная попал в список наркосодержащих растений, выращивание которых может повлечь за собой наказание от административного штрафа до двух лет лишения свободы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно вступило в законную силу.
Ипомея трехцветная, или вьюнок, как ее называют в народе, - популярное растение, которое часто используется садоводами и огородниками для озеленения стен и заборов. Оно неприхотливо в уходе и может размножаться семенами без участия человека. В 2018 году ввоз семян ипомеи трехцветной был одобрен Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Однако, как следует из текста постановления, семена ипомеи трехцветной содержат в своем составе эргин (LSA) – производное лизергиновой кислоты. Это токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством.
Как объяснил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов, если в границах одного участка будет обнаружено более ста растений, то за это может наступить ответственность.
"Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной также рассматривается как уголовное преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до 2 лет", - сообщил Гаврилов.
Ответственность предусмотрена также и за непринятие землевладельцем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, уточнил депутат.
В сентябре прошлого года крымские оперативники изъяли более 30 кг
наркотических средств растительного происхождения во время проведения оперативно-профилактической операции "Мак". По результатам операции было выявлено 127 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений.
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