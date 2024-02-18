https://crimea.ria.ru/20240218/za-vyunok---ugolovnyy-srok-kakie-tsvety-teper-zaprescheno-sazhat-na-dache-1135024792.html

За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче

За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче - РИА Новости Крым, 18.02.2024

За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче

Популярный дачный цветок ипомея трехцветная попал в список наркосодержащих растений, выращивание которых может повлечь за собой наказание от административного... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T11:30

2024-02-18T11:30

2024-02-18T11:45

закон и право

михаил мишустин

общество

россия

новости

наркотики

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Популярный дачный цветок ипомея трехцветная попал в список наркосодержащих растений, выращивание которых может повлечь за собой наказание от административного штрафа до двух лет лишения свободы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно вступило в законную силу.Ипомея трехцветная, или вьюнок, как ее называют в народе, - популярное растение, которое часто используется садоводами и огородниками для озеленения стен и заборов. Оно неприхотливо в уходе и может размножаться семенами без участия человека. В 2018 году ввоз семян ипомеи трехцветной был одобрен Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.Однако, как следует из текста постановления, семена ипомеи трехцветной содержат в своем составе эргин (LSA) – производное лизергиновой кислоты. Это токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством.Как объяснил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов, если в границах одного участка будет обнаружено более ста растений, то за это может наступить ответственность.Ответственность предусмотрена также и за непринятие землевладельцем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, уточнил депутат.В сентябре прошлого года крымские оперативники изъяли более 30 кг наркотических средств растительного происхождения во время проведения оперативно-профилактической операции "Мак". По результатам операции было выявлено 127 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабисаЗачем Зеленский легализовал марихуануЖителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, михаил мишустин, общество, россия, новости, наркотики, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору