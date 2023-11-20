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Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
Более двух килограммов наркосодержащих веществ изъяты у жителя города Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T16:36
2023-11-20T16:36
2023-11-20T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более двух килограммов наркосодержащих веществ изъяты у жителя города Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."В рамках мероприятий по противодействию наркопреступности была получена оперативная информация о том, что 47-летний местный житель может хранить наркотики, - говорится в сообщении. - В результате обыска дома у подозреваемого нашли в хозпостройке два килограмма высушенных частей растения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это каннабис (конопля)".Также у мужчины обнаружили 300 граммов высушенного измельченного вещества растительного происхождения, которое оказалось марихуаной.Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере – ред.). Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 3,6 кг марихуаны были найдены у жителя Феодосии. Благодаря его задержанию в незаконный оборот не попало более 7,3 тысяч доз наркотического средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Плантация в сарае: крымчанка получила срок за 47 кустов коноплиВ автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм коноплиЖительница Севастополя попалась с полкило наркотика
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Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
До 10 лет грозит жителю города Саки за хранение двух килограммов конопли
16:36 20.11.2023 (обновлено: 16:37 20.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более двух килограммов наркосодержащих веществ изъяты у жителя города Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В рамках мероприятий по противодействию наркопреступности была получена оперативная информация о том, что 47-летний местный житель может хранить наркотики, - говорится в сообщении. - В результате обыска дома у подозреваемого нашли в хозпостройке два килограмма высушенных частей растения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это каннабис (конопля)".
Также у мужчины обнаружили 300 граммов высушенного измельченного вещества растительного происхождения, которое оказалось марихуаной.
Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере – ред.). Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 3,6 кг марихуаны были найдены
у жителя Феодосии. Благодаря его задержанию в незаконный оборот не попало более 7,3 тысяч доз наркотического средства.
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