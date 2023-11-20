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Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
Более двух килограммов наркосодержащих веществ изъяты у жителя города Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T16:36
2023-11-20T16:37
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более двух килограммов наркосодержащих веществ изъяты у жителя города Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."В рамках мероприятий по противодействию наркопреступности была получена оперативная информация о том, что 47-летний местный житель может хранить наркотики, - говорится в сообщении. - В результате обыска дома у подозреваемого нашли в хозпостройке два килограмма высушенных частей растения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это каннабис (конопля)".Также у мужчины обнаружили 300 граммов высушенного измельченного вещества растительного происхождения, которое оказалось марихуаной.Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере – ред.). Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 3,6 кг марихуаны были найдены у жителя Феодосии. Благодаря его задержанию в незаконный оборот не попало более 7,3 тысяч доз наркотического средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Плантация в сарае: крымчанка получила срок за 47 кустов коноплиВ автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм коноплиЖительница Севастополя попалась с полкило наркотика
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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мвд по республике крым, наркотики, происшествия, новости, крым, саки, новости крыма
Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли

До 10 лет грозит жителю города Саки за хранение двух килограммов конопли

16:36 20.11.2023 (обновлено: 16:37 20.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более двух килограммов наркосодержащих веществ изъяты у жителя города Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В рамках мероприятий по противодействию наркопреступности была получена оперативная информация о том, что 47-летний местный житель может хранить наркотики, - говорится в сообщении. - В результате обыска дома у подозреваемого нашли в хозпостройке два килограмма высушенных частей растения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это каннабис (конопля)".
Также у мужчины обнаружили 300 граммов высушенного измельченного вещества растительного происхождения, которое оказалось марихуаной.
Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере – ред.). Если вина будет доказана, злоумышленнику грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 3,6 кг марихуаны были найдены у жителя Феодосии. Благодаря его задержанию в незаконный оборот не попало более 7,3 тысяч доз наркотического средства.
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