https://crimea.ria.ru/20231028/zhitelnitsa-sevastopolya-popalas-s-polkilo-narkotika-1132378672.html
Жительница Севастополя попалась с полкило наркотика
Жительница Севастополя попалась с полкило наркотика - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Жительница Севастополя попалась с полкило наркотика
В Севастополе сотрудники ФСБ взяли с поличным участницу преступной группы при получении полкилограмма наркотиков для дальнейшего распространения. Об этом... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T11:59
2023-10-28T11:59
2023-10-28T11:59
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
наркотики
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники ФСБ взяли с поличным участницу преступной группы при получении полкилограмма наркотиков для дальнейшего распространения. Об этом сообщили в прокуратуре города.Задержанная – местная жительница 1993 года рождения. Как установили следователи, за денежное вознаграждение она согласилась получать крупные партии наркотика, фасовать их на дозы и распространять по городу через "закладки". О деталях договорилась с куратором через интернет еще в июле.Женщина заключена под стражу по ходатайству следователя, поддержанному прокурором. Ей вменяется покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием сети.Материалы уголовного дела в отношении нее уже суде. Дело ее "руководителя" выделено в отдельное производство.Накануне суд в Крыму приговорил мужчину к 8,5 годам за фасовку и попытку сбыта наркотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет10 лет за хранение марихуаны: жителю Крыма грозит тюрьма и штрафВ Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов
https://crimea.ria.ru/20231009/bloger-iz-penzy-zaderzhana-v-yalte---ee-podozrevayut-v-propagande-narkotikov-1131963114.html
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, наркотики, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, новости крыма
Жительница Севастополя попалась с полкило наркотика
В Севастополе задержана участника преступный группы с 500 граммами наркотика