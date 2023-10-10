https://crimea.ria.ru/20231010/krymchanin-popalsya-v-sevastopole-na-narkotikakh--emu-grozit-do-20-let-1131952558.html

Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет

Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет

Двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T19:37

2023-10-10T19:37

2023-10-10T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Злоумышленником оказался 49-летний безработный крымчанин, оперативники наркоконтроля задержали его при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром".Выяснилось, что мужчина уже неоднократно был судим, в том числе за незаконные операции с наркотиками и психотропами.На этот раз он вновь устроился в теневой наркомаркет закладчиком и по указанию куратора уже успел сделать тайники с мефедроном в Ленинском районе города. Оставшаяся часть "синтетики" до окончания "операции" оставалась в его съемной квартире.Еще 58 г наркотика было обнаружено в 33 свертках, помещенных в оборудованные тайники, которые мужчина добровольно показал правоохранителям, добавили в ведомстве.Следствие возбудило уголовные дела по двум статьям о покушении на преступление, а также незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Их фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что житель Крыма сядет на 8 лет за попытку сбыть более килограмма марихуаны. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиков Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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