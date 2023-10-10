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Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет
Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет
Двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T19:37
2023-10-10T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Злоумышленником оказался 49-летний безработный крымчанин, оперативники наркоконтроля задержали его при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром".Выяснилось, что мужчина уже неоднократно был судим, в том числе за незаконные операции с наркотиками и психотропами.На этот раз он вновь устроился в теневой наркомаркет закладчиком и по указанию куратора уже успел сделать тайники с мефедроном в Ленинском районе города. Оставшаяся часть "синтетики" до окончания "операции" оставалась в его съемной квартире.Еще 58 г наркотика было обнаружено в 33 свертках, помещенных в оборудованные тайники, которые мужчина добровольно показал правоохранителям, добавили в ведомстве.Следствие возбудило уголовные дела по двум статьям о покушении на преступление, а также незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Их фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что житель Крыма сядет на 8 лет за попытку сбыть более килограмма марихуаны. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиков Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом
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наркотики, происшествия, новости, новости крыма, крым, севастополь, умвд россии по севастополю
Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет

В Севастополе рецидивисту- "закладчику" грозит 20 лет тюрьмы за 100 граммов наркотика

19:37 10.10.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Двадцать лет тюрьмы грозит крымчанину, который в очередной решил заработать, распространяя наркотики, и попался силовикам в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Злоумышленником оказался 49-летний безработный крымчанин, оперативники наркоконтроля задержали его при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром".
Выяснилось, что мужчина уже неоднократно был судим, в том числе за незаконные операции с наркотиками и психотропами.
На этот раз он вновь устроился в теневой наркомаркет закладчиком и по указанию куратора уже успел сделать тайники с мефедроном в Ленинском районе города. Оставшаяся часть "синтетики" до окончания "операции" оставалась в его съемной квартире.
"При обследовании места жительства подозреваемого сотрудниками полиции обнаружен полимерный пакет и стеклянная банка с наркотическим средством мефедрон общей массой около 55 граммов, а также упаковочный материал и электронные весы", – рассказали в полиции.
Еще 58 г наркотика было обнаружено в 33 свертках, помещенных в оборудованные тайники, которые мужчина добровольно показал правоохранителям, добавили в ведомстве.
Следствие возбудило уголовные дела по двум статьям о покушении на преступление, а также незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Их фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что житель Крыма сядет на 8 лет за попытку сбыть более килограмма марихуаны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиков
Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом
 
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