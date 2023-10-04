https://crimea.ria.ru/20231004/zhitel-kryma-syadet-na-8-let-za-kilogramm-marikhuany-1131846947.html

Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны

Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны

Жителя Ялты приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков. Подробности судебного процесса сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T14:29

2023-10-04T14:29

2023-10-04T14:19

ялта

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приговор

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Жителя Ялты приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков. Подробности судебного процесса сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, уточнив, что приговор пока не вступил в законную силу.По данным ведомства, ялтинец переключился на очень опасное “садоводство”: вырастил у себя куст конопли, а когда растение дозрело, срезал, высушил и расфасовал для дальнейшей продажи.Наладить торговлю злоумышленнику не удалось: на него вовремя вышли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев все обстоятельства, приговорил крымчанина к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание несостоявшийся наркоделец будет в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиковВ Севастополе спецназ “Гром” задержал реализатора опасных наркогрибовХранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, суд, приговор, наркотики