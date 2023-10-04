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Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны
Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны
Жителя Ялты приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков. Подробности судебного процесса сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T14:29
2023-10-04T14:19
ялта
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суд
приговор
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Жителя Ялты приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков. Подробности судебного процесса сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, уточнив, что приговор пока не вступил в законную силу.По данным ведомства, ялтинец переключился на очень опасное “садоводство”: вырастил у себя куст конопли, а когда растение дозрело, срезал, высушил и расфасовал для дальнейшей продажи.Наладить торговлю злоумышленнику не удалось: на него вовремя вышли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев все обстоятельства, приговорил крымчанина к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание несостоявшийся наркоделец будет в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиковВ Севастополе спецназ “Гром” задержал реализатора опасных наркогрибовХранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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ялта, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, суд, приговор, наркотики
Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны

Ялтинец получил тюремный срок за попытку сбыть больше килограмма наркотиков

14:29 04.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКолония
Колония - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Жителя Ялты приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков. Подробности судебного процесса сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, уточнив, что приговор пока не вступил в законную силу.
По данным ведомства, ялтинец переключился на очень опасное “садоводство”: вырастил у себя куст конопли, а когда растение дозрело, срезал, высушил и расфасовал для дальнейшей продажи.
“Всего мужчина изготовил для дальнейшего сбыта более 1 килограмма наркотического средства марихуаны”, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Наладить торговлю злоумышленнику не удалось: на него вовремя вышли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев все обстоятельства, приговорил крымчанина к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание несостоявшийся наркоделец будет в колонии строгого режима.
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ЯлтаПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымСудПриговорнаркотики
 
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