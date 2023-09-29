Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-spetsnaz-grom-zaderzhal-realizatora-opasnykh-narkogribov-1131739498.html
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T09:46
2023-09-29T09:46
наркотики
происшествия
крым
новости крыма
умвд россии по севастополю
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Как выяснили правоохранители, наркоаграрий приобрел в сети Интернет семена шляпочных грибов, которые запрещены к выращиванию, и создал на кухне своей квартиры "огород".Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее силовики задержали 18-летнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии "закладку" с наркотиками. В дальнейшем мефедрон он планировал расфасовать по дозам и закладывать повторно для продажи. Теперь ему грозит до 15 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наркотики, происшествия, крым, новости крыма, умвд россии по севастополю, севастополь
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов

Севастопольца задержали за попытку сбыта крупной партии наркотических грибов

09:46 29.09.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" задержан 28-летний местный житель, который в домашних условиях выращивал псилоцибиновые грибы с целью их дальнейшего сбыта на территории города-героя", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как выяснили правоохранители, наркоаграрий приобрел в сети Интернет семена шляпочных грибов, которые запрещены к выращиванию, и создал на кухне своей квартиры "огород".
"В результате проведенного обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты четыре грибницы, в которых произрастали 136 грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин, а также высушенные плодовые части наркосодержащих грибов", - проинформировали в полиции Севастополя.
Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее силовики задержали 18-летнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии "закладку" с наркотиками. В дальнейшем мефедрон он планировал расфасовать по дозам и закладывать повторно для продажи. Теперь ему грозит до 15 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона
26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритона
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
 
наркотикиПроисшествияКрымНовости КрымаУМВД России по СевастополюСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09В Артеке ко Дню воссоединения с новыми территориями создали живую картину
10:58В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков
10:45Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин
10:28Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу
10:24Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
10:03Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы
09:56Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
09:54Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские марши
09:46В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
09:31Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым
09:13Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО
08:52Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк
08:44В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации
08:22Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат
08:18На Курилах произошло сильное землетрясение
08:01В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанцию
07:58Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков
07:39Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму
07:27Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы
07:14Что угрожает здоровью сердца – мнение кардиолога
Лента новостейМолния