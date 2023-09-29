https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-spetsnaz-grom-zaderzhal-realizatora-opasnykh-narkogribov-1131739498.html

В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов

В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов - РИА Новости Крым, 29.09.2023

В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов

Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T09:46

2023-09-29T09:46

2023-09-29T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Как выяснили правоохранители, наркоаграрий приобрел в сети Интернет семена шляпочных грибов, которые запрещены к выращиванию, и создал на кухне своей квартиры "огород".Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее силовики задержали 18-летнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии "закладку" с наркотиками. В дальнейшем мефедрон он планировал расфасовать по дозам и закладывать повторно для продажи. Теперь ему грозит до 15 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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