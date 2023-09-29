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В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T09:46
2023-09-29T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Как выяснили правоохранители, наркоаграрий приобрел в сети Интернет семена шляпочных грибов, которые запрещены к выращиванию, и создал на кухне своей квартиры "огород".Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее силовики задержали 18-летнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии "закладку" с наркотиками. В дальнейшем мефедрон он планировал расфасовать по дозам и закладывать повторно для продажи. Теперь ему грозит до 15 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
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наркотики, происшествия, крым, новости крыма, умвд россии по севастополю, севастополь
В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
Севастопольца задержали за попытку сбыта крупной партии наркотических грибов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали в Севастополе мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" задержан 28-летний местный житель, который в домашних условиях выращивал псилоцибиновые грибы с целью их дальнейшего сбыта на территории города-героя", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как выяснили правоохранители, наркоаграрий приобрел в сети Интернет семена шляпочных грибов, которые запрещены к выращиванию, и создал на кухне своей квартиры "огород".
"В результате проведенного обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты четыре грибницы, в которых произрастали 136 грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин, а также высушенные плодовые части наркосодержащих грибов", - проинформировали в полиции Севастополя.
Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее силовики задержали 18-летнего жителя Симферополя
, добывавшего в пригороде Феодосии "закладку" с наркотиками. В дальнейшем мефедрон он планировал расфасовать по дозам и закладывать повторно для продажи. Теперь ему грозит до 15 лет.
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