Рейтинг@Mail.ru
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230911/26-let-na-dvoikh-semeynuyu-paru-v-krymu-osudili-za-soderzhanie-narkopritona-1131314914.html
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона - РИА Новости Крым, 11.09.2023
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T12:13
2023-09-11T12:13
приговор
закон и право
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
наркотики
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установил суд, в преступный сговор сожители вступили в феврале этого года. В своем доме в селе Журавки пара несколько месяцев подряд предоставляла помещение знакомым, где они принимали наркотики. Оплатой за "услугу" хозяевам были спиртные напитки.Кроме того, в своем доме супруги сушили для дальнейшего сбыта коноплю, которую собрали еще зимой, обнаружив дикорастущие кусты неподалеку от дома."Преступные действия осужденных пресечены работниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий", – сообщили в прокуратуре.Решением суда 42-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 30-летнюю супругу приговорили к 12 годам в колонии общего режима.Приговор суда в законную силу еще не вступил.Ранее крымчанка получила 6,5 лет колонии за попытку сбыть 100 граммов наркотика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики Гашиш на 2 млрд рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приговор, закон и право, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, наркотики, общество
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона

В Крыму раскрыли семейный наркопритон – пара получила 26 лет колонии на двоих

12:13 11.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установил суд, в преступный сговор сожители вступили в феврале этого года. В своем доме в селе Журавки пара несколько месяцев подряд предоставляла помещение знакомым, где они принимали наркотики. Оплатой за "услугу" хозяевам были спиртные напитки.
Кроме того, в своем доме супруги сушили для дальнейшего сбыта коноплю, которую собрали еще зимой, обнаружив дикорастущие кусты неподалеку от дома.
"Преступные действия осужденных пресечены работниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий", – сообщили в прокуратуре.
Решением суда 42-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 30-летнюю супругу приговорили к 12 годам в колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу еще не вступил.
Ранее крымчанка получила 6,5 лет колонии за попытку сбыть 100 граммов наркотика.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя
Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики
Гашиш на 2 млрд рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики
 
ПриговорЗакон и правоНовости КрымаКрымПрокуратура Республики КрымнаркотикиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:53Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
13:32Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - Кремль
13:12Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан
12:37Развивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритеты
12:33В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс
12:1326 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
11:57Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали
11:26Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме
11:0225 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине
10:48ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
10:36Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
10:16В Симферополе сутки не будет воды - где еще отключения по Крыму
10:1385 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области
09:53Сезон гриппа в России начался раньше срока
09:25Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника
09:08Каким должен быть национальный центр исторической памяти в России
08:42ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе
08:24В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы
08:12Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК
08:01Опасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежать
Лента новостейМолния