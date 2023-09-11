https://crimea.ria.ru/20230911/26-let-na-dvoikh-semeynuyu-paru-v-krymu-osudili-za-soderzhanie-narkopritona-1131314914.html

26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона

26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона - РИА Новости Крым, 11.09.2023

26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона

В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T12:13

2023-09-11T12:13

2023-09-11T12:13

приговор

закон и право

новости крыма

крым

прокуратура республики крым

наркотики

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установил суд, в преступный сговор сожители вступили в феврале этого года. В своем доме в селе Журавки пара несколько месяцев подряд предоставляла помещение знакомым, где они принимали наркотики. Оплатой за "услугу" хозяевам были спиртные напитки.Кроме того, в своем доме супруги сушили для дальнейшего сбыта коноплю, которую собрали еще зимой, обнаружив дикорастущие кусты неподалеку от дома."Преступные действия осужденных пресечены работниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий", – сообщили в прокуратуре.Решением суда 42-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 30-летнюю супругу приговорили к 12 годам в колонии общего режима.Приговор суда в законную силу еще не вступил.Ранее крымчанка получила 6,5 лет колонии за попытку сбыть 100 граммов наркотика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики Гашиш на 2 млрд рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, закон и право, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, наркотики, общество