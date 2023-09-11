https://crimea.ria.ru/20230911/26-let-na-dvoikh-semeynuyu-paru-v-krymu-osudili-za-soderzhanie-narkopritona-1131314914.html
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона - РИА Новости Крым, 11.09.2023
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T12:13
2023-09-11T12:13
2023-09-11T12:13
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установил суд, в преступный сговор сожители вступили в феврале этого года. В своем доме в селе Журавки пара несколько месяцев подряд предоставляла помещение знакомым, где они принимали наркотики. Оплатой за "услугу" хозяевам были спиртные напитки.Кроме того, в своем доме супруги сушили для дальнейшего сбыта коноплю, которую собрали еще зимой, обнаружив дикорастущие кусты неподалеку от дома."Преступные действия осужденных пресечены работниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий", – сообщили в прокуратуре.Решением суда 42-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 30-летнюю супругу приговорили к 12 годам в колонии общего режима.Приговор суда в законную силу еще не вступил.Ранее крымчанка получила 6,5 лет колонии за попытку сбыть 100 граммов наркотика. Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики Гашиш на 2 млрд рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики
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приговор, закон и право, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, наркотики, общество
26 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
В Крыму раскрыли семейный наркопритон – пара получила 26 лет колонии на двоих
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму семейная пара отправится в колонию за содержание наркопритона и сбыт каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установил суд, в преступный сговор сожители вступили в феврале этого года. В своем доме в селе Журавки пара несколько месяцев подряд предоставляла помещение знакомым, где они принимали наркотики. Оплатой за "услугу" хозяевам были спиртные напитки.
Кроме того, в своем доме супруги сушили для дальнейшего сбыта коноплю, которую собрали еще зимой, обнаружив дикорастущие кусты неподалеку от дома.
"Преступные действия осужденных пресечены работниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий", – сообщили в прокуратуре.
Решением суда 42-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 30-летнюю супругу приговорили к 12 годам в колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу еще не вступил.
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