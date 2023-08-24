https://crimea.ria.ru/20230824/gashish-na-2-milliarda-rubley-pytalis-provezti-v-rossiyu-iz-pribaltiki-1130919186.html

Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики

Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики

Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша. Об обстоятельствах их задержания рассказали в пресс-службе Северо-Западного... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T18:57

2023-08-24T18:57

2023-08-24T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша. Об обстоятельствах их задержания рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.Задержание организованной преступной группы из трех человек провели сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У них была изъята крупная партия наркотика. Стоимость товара, по данным ведомства, на "черном" рынке превышает 2 млрд рублей".Все задержанные оказались гражданами Литвы. На них заведено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ – "Контрабанда наркотических средств". Следственные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, прибалтика, литва, эстония, наркотики, таможня, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), фото