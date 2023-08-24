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Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики
Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики
Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша. Об обстоятельствах их задержания рассказали в пресс-службе Северо-Западного... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T18:57
2023-08-24T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша. Об обстоятельствах их задержания рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.Задержание организованной преступной группы из трех человек провели сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У них была изъята крупная партия наркотика. Стоимость товара, по данным ведомства, на "черном" рынке превышает 2 млрд рублей".Все задержанные оказались гражданами Литвы. На них заведено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ – "Контрабанда наркотических средств". Следственные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области
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новости, россия, прибалтика, литва, эстония, наркотики, таможня, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), фото
Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики

812 кг гашиша пытались провезти в Россию контрабандисты из Литвы

18:57 24.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша. Об обстоятельствах их задержания рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий с применением технических средств таможенного контроля остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии. В оснащенном тайниками транспортном средстве обнаружены 265 полимерных пакетов с наркотическим средством", - сообщили в пресс-службе ведомства.
© ФТС РоссииКонтрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша
Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша
1 из 3
Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша
© ФТС России
© ФТС РоссииОснащенное тайниками транспортное средство
Оснащенное тайниками транспортное средство
2 из 3
Оснащенное тайниками транспортное средство
© ФТС России
© ФТС РоссииКонтрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша
Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша
3 из 3
Контрабандисты из Литвы пытались провезти на территории России 812 кг гашиша
© ФТС России
Задержание организованной преступной группы из трех человек провели сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У них была изъята крупная партия наркотика. Стоимость товара, по данным ведомства, на "черном" рынке превышает 2 млрд рублей".
Все задержанные оказались гражданами Литвы. На них заведено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ – "Контрабанда наркотических средств". Следственные мероприятия продолжаются.
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