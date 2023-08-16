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20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области
20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.08.2023
20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области
Житель Херсонской области задержан с крупной партией марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T12:55
2023-08-16T12:55
херсонская область
гу мвд по херсонской области
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области задержан с крупной партией марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области.Сотрудники полиции осмотрели дом подозреваемого и обнаружили у него двухлитровую бутылку, бумажный сверток и семь мешков, которые были наполнены измельченным и высушенным веществом растительного происхождения общей массой 20 кг с характерным запахом марихуаны.В свое оправдание хозяин жилища заявил полицейским, что наркотическое средство изготовил из конопли исключительно для себя. Мужчина был задержан.По сообщению пресс-службы МВД России по Херсонской области, в настоящее время назначена экспертиза. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного жителя села Поды уголовного дела по статье 228 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".Читайте таже на РИА Новости Крым:На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детейСевастополец испек печенье с коноплейПолиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны
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2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, гу мвд по херсонской области, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости
20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области

У жителя Херсонщины нашли 20 кг марихуаны, которую он якобы изготовил для себя

12:55 16.08.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области задержан с крупной партией марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области.
"Получив информацию, что 36-летний житель села Поды Алешкинского района может хранить у себя дома наркотики, задержали его по месту жительства во взаимодействии с коллегами из Росгвардии", - говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.
Сотрудники полиции осмотрели дом подозреваемого и обнаружили у него двухлитровую бутылку, бумажный сверток и семь мешков, которые были наполнены измельченным и высушенным веществом растительного происхождения общей массой 20 кг с характерным запахом марихуаны.
В свое оправдание хозяин жилища заявил полицейским, что наркотическое средство изготовил из конопли исключительно для себя. Мужчина был задержан.
По сообщению пресс-службы МВД России по Херсонской области, в настоящее время назначена экспертиза. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного жителя села Поды уголовного дела по статье 228 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".
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Херсонская областьГУ МВД по Херсонской областиРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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