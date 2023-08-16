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20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области

20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.08.2023

20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области

Житель Херсонской области задержан с крупной партией марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T12:55

2023-08-16T12:55

2023-08-16T12:55

херсонская область

гу мвд по херсонской области

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области задержан с крупной партией марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области.Сотрудники полиции осмотрели дом подозреваемого и обнаружили у него двухлитровую бутылку, бумажный сверток и семь мешков, которые были наполнены измельченным и высушенным веществом растительного происхождения общей массой 20 кг с характерным запахом марихуаны.В свое оправдание хозяин жилища заявил полицейским, что наркотическое средство изготовил из конопли исключительно для себя. Мужчина был задержан.По сообщению пресс-службы МВД России по Херсонской области, в настоящее время назначена экспертиза. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного жителя села Поды уголовного дела по статье 228 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".Читайте таже на РИА Новости Крым:На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детейСевастополец испек печенье с коноплейПолиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, гу мвд по херсонской области, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости