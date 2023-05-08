https://crimea.ria.ru/20230508/politsiya-khersonschiny-izyala-doma-u-selskogo-zhitelya-2-kg-marikhuany--1128608044.html

Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны

Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны

Два килограмма марихуаны обнаружили у жителя в Херсонской области полицейские, навестившие селянина при проверке оперативной информации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T14:27

2023-05-08T14:27

2023-05-08T15:08

херсонская область

наркотики

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Два килограмма марихуаны обнаружили у жителя в Херсонской области полицейские, навестившие селянина при проверке оперативной информации. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России.Уточняется, что мужчина проживает в селе Большие Копани Алешковского муниципального округа; ранее в местном магазине сотрудники МВД выявили крупную партию незаконного алкоголя.Всего за минувшие сутки сотрудники полиции более двух килограммов марихуаны. Данные статистики правоохранителей изменил пассажир автомобиля, остановленного на блокпосте у ЧаплинкиДома у мужчины 1991 г. р., который оказался жителем пгт. Аскания-Нова Чаплинского МО обнаружили и изъяли пакет с еще 8 г такого же вещества. Ранее в селе Мирное Херсонско области у двоих жителей изъяли около 20 кг конопли.

https://crimea.ria.ru/20230109/zhitelnitsa-simferopolya-otvetit-za-popytku-sbyt-narkotiki-v-sizo-1126311156.html

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, наркотики, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)