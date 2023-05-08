https://crimea.ria.ru/20230508/politsiya-khersonschiny-izyala-doma-u-selskogo-zhitelya-2-kg-marikhuany--1128608044.html
Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны
Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны
Два килограмма марихуаны обнаружили у жителя в Херсонской области полицейские, навестившие селянина при проверке оперативной информации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T14:27
2023-05-08T14:27
2023-05-08T15:08
херсонская область
наркотики
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Два килограмма марихуаны обнаружили у жителя в Херсонской области полицейские, навестившие селянина при проверке оперативной информации. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России.Уточняется, что мужчина проживает в селе Большие Копани Алешковского муниципального округа; ранее в местном магазине сотрудники МВД выявили крупную партию незаконного алкоголя.Всего за минувшие сутки сотрудники полиции более двух килограммов марихуаны. Данные статистики правоохранителей изменил пассажир автомобиля, остановленного на блокпосте у ЧаплинкиДома у мужчины 1991 г. р., который оказался жителем пгт. Аскания-Нова Чаплинского МО обнаружили и изъяли пакет с еще 8 г такого же вещества. Ранее в селе Мирное Херсонско области у двоих жителей изъяли около 20 кг конопли.
https://crimea.ria.ru/20230109/zhitelnitsa-simferopolya-otvetit-za-popytku-sbyt-narkotiki-v-sizo-1126311156.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, наркотики, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны
Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны
14:27 08.05.2023 (обновлено: 15:08 08.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Два килограмма марихуаны обнаружили у жителя в Херсонской области полицейские, навестившие селянина при проверке оперативной информации. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России.
"Полицейские обнаружили около 2 кг растительного вещества с запахом конопли", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что мужчина проживает в селе Большие Копани Алешковского муниципального округа; ранее в местном магазине сотрудники МВД выявили крупную партию незаконного алкоголя.
Всего за минувшие сутки сотрудники полиции более двух килограммов марихуаны. Данные статистики правоохранителей изменил пассажир автомобиля, остановленного на блокпосте у Чаплинки
"Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-21099 под управлением гражданина Украины, 1995 г. р., у которого при себе отсутствовало водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. У пассажира автомобиля, гражданина Украины в ходе досмотра в кармане брюк обнаружен сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 2 г", – сообщили в херсонской полиции.
Дома у мужчины 1991 г. р., который оказался жителем пгт. Аскания-Нова Чаплинского МО обнаружили и изъяли пакет с еще 8 г такого же вещества.
Ранее в селе Мирное Херсонско области у двоих жителей изъяли около 20 кг конопли
.