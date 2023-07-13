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На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей

На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей - РИА Новости Крым, 13.07.2023

На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей

Понятия "медицинский каннабис" не существует, никакого лечебного свойства марихуана не имеет, а ее легализация фактически является частью узаконивания... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T19:59

2023-07-13T19:59

2023-07-13T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Понятия "медицинский каннабис" не существует, никакого лечебного свойства марихуана не имеет, а ее легализация фактически является частью узаконивания наркобизнеса и приведет к одурманиванию рядовых украинцев. Такое мнение РИА Новости Крым выразил главный врач Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик, комментируя соответствующие украинские инициативы.Минздрав рекомендует13 июля Рада поддержала в первом чтении легализацию "медицинского каннабиса". Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.За инициативу, по его словам, проголосовали 268 депутатов, 17 выступили против, 11 воздержались, 45 прогуляли голосование. При этом легализацию лекарств на основе марихуаны поддержало Министерство здравоохранения Украины.Предполагается, что лекарства с содержанием марихуаны будут выписывать без ограничений по возрасту. В частности, они могут быть использованы в качестве успокоительного средства для детей.Одурманить украинцев"Что касается наркотиков, никаких лечебных целей быть не может. Наркотики могут применяться только по медицинским показаниям в качестве обезболивающих препаратов, и только опийная группа. Это никак не касается марихуаны. Никакого терапевтического, успокоительного или иного действия она не имеет", — поясняет нарколог Менчик.А вот разрушительное действие, по словам доктора, марихуана как раз несет: употребление каннабиса вызывает зависимость, приводит к когнитивным нарушениям и в итоге — к асоциализации личности. Особенно опасен наркотик для детей. В этой связи новую украинскую инициативу можно назвать "одурманиванием украинцев", соглашается специалист.Узаконить наркобизнес"Украина в этом не уникальна, — напоминает собеседник. — Есть опыт Канады, Великобритании и других стран. Но там, где это легализовано, никто не проводит исследований о вредных последствиях этого употребления. Там формируют бездоказательное мнение, что это хорошо. В России конопля запрещена — это список № 1. Слава Богу", — продолжает нарколог.По его мнению, главная цель такой легализации — вовсе не забота о здоровье граждан. Ключевое — деньги. При этом украинские "законодатели" уже давно приняли на вооружение сомнительные наркотические схемы. В стране уже много лет практикуется опыт заместительной терапии опиатами, которые "выписывают" практически бесконтрольно.В конце июня президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. При этом тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.Читайте также на РИА Новости Крым:Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиПушков назвал легализацию марихуаны началом социальной деградации США

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

мнения, евгений менчик, в мире, украина, наркотики