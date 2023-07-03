https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html

"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена деруссифицировали

"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена деруссифицировали - РИА Новости Крым, 03.07.2023

"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена деруссифицировали

2006 год. Подготовка к парламентским выборам на Украине. Из Центризбиркома в регионы спускается "указивка": перевести на "державну мову" все избирательные... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T21:47

2023-07-03T21:47

2023-07-03T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. 2006 год. Подготовка к парламентским выборам на Украине. Из Центризбиркома в регионы спускается "указивка": перевести на "державну мову" все избирательные списки. В русскоязычном Крыму берутся за голову и решают автоматизировать процесс. Но искусственный разум не видит разницы между именами собственным и нарицательными, и гражданин Воробей превращается в Горобця, а улица Воровского – в Крадижну. После консультаций собственные имена решили все же не переводить, а писать украинскими буквами, но крымчане смеялись еще долго:"Как в анекдоте, где Александр Пушкин – Сашко Гарматный, а Лев Толстой – Левко Дебелый".И правда, смешно, если смотреть на вещи здраво. Но где здравый смысл, и где страна, в которой на полном серьезе подписывают петиции о "декоммунизации" русских фамилий и предлагают Ивановых переделывать в Иваненко, а Кузнецовых – в Коваленко. О том, как украинцы меняют "вражеские" имена на "сознательные украинские" и почему в итоге из этого все равно ничего не получится – материал РИА Новости Крым.Из Страшко в ЧернобривцяПо официальным данным украинского минюста, желание изменить имя или фамилию высказывают ежегодно до десяти тысяч украинцев. Шире всего эта народная забава развернулась после первого "майдана", а в 2006-ом в Ивано-Франковской области сразу трое граждан изменили фамилию на Ющенко, а одна жиночка стала Юлией Тимошенко. Потом украинцы скромно переименовывались в Руссо, Стендалей, Сократов и избавлялись от не слишком певучих фамилий Гнида и Страшко, меняя их на Украинец и Чернобривец.В 2022 году жители Украины вышли на новый уровень: стали нарекать детей невиданными ранее Джавелинами и Байрактарами – в честь американских ракет и турецкий дронов."Смекалка и творчество украинцев хорошо проявляются в выборе редко используемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов "не как у всех" , – умилялась в релизе минюста глава украинского управления госрегистрации актов гражданского состояния Ирина Дубиковская.И правда, креативно. Но есть нюанс: "джавелина" (javelina) по-английски еще и… свинья. Южноамериканская. Но для справедливости нужно отметить, что в официальном списке имен, которые в прошлом году получали маленькие украинцы, есть и совершенно внезапные Искандеры и Сарматы. К чему бы это? "Дядя Петя, ты дурак?"В 2010-ом интернет облетели кадры, на которых одиозная депутат Рады от партии всеукраинского националистического объединения "Свобода" Ирина Фарион стыдит воспитанников львовского детсада за "москальские" имена. Особенно досталось девочке Лизе: "Это имя от слова "лизать", - объявила Фарион. А потом еще сказала так: "Маша – форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет "Петрыком".В 1960-ом на советские экраны вышел дебютный фильм Геогрия Данелии "Сережа", где совсем еще юный главный герой задает вопрос не очень умному взрослому: "Дядя Петя, ты дурак?" Хороший вопрос, вполне применимый к нынешнему украинскому безумию, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева."Ирина Фарион в этой труппе сумасшедшего дома играет особую роль. Хотя ей самой не очень повезло с "украинским" именем. Выбросив свой билет члена КПСС, Фарион стала неистово бороться со всем русским, особенно с именами. Но почему-то свое не изменила. А могла бы показать пример и заменить его хотя бы Ярыной или Орысей", – говорит Киселева, вспоминая выпады Фарион. Только не Иваном13 лет назад такая дискриминация еще возмущала даже самих украинцев. Но незалэжна все шире распахивает окна Овертона, и вот в апреле 2023-го в украинских женских консультациях и родильных домах совершенно буднично висит социальная реклама с призывом к будущим родителям отказаться от русских имен, "чтоб не усложнять детям жизнь". На плакате изображен растерянный мальчик Иван, на которого указывают десятки "толерантных" указательных пальцев."Ну, конечно, зато у ребенка с именем Джавелина или Байрактар будущее будет – просто обзавидоваться. Джавелина поедет мыть туалеты в Европу, а Байрактар станет пушечным мясом. Главное – имена будут не русскими", – прокомментировал агитационный плакат экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.Ни Панаса, ни Тараса"Учитывая страсть украинских политиков к переименованиям, предлагаем им перейти от призывов к действиям, издать соответствующий закон и начать с "батько их Бандеры". Ну, как-то не по-украински звучит его имя. Оно даже одинаково пишется на русском и украинском – Степан. Надо его переименовать. Допустим в Панаса", – шутит Киселева.Впрочем, филологи разочаровывают: имя Панас тоже не украинское. Это всего лишь уменьшительно-ласкательная форма древнегречекого "Афанасий". По словам профессора Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимира Орехова, украинских имен вообще не бывает.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевДевять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

украина, общество, в мире, авторы, наталья киселева, николай азаров, психология, декоммунизация