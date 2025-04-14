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Города и районы Крыма отмечают 81-ю годовщину освобождения

Города и районы Крыма отмечают 81-ю годовщину освобождения - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Города и районы Крыма отмечают 81-ю годовщину освобождения

В Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе Крыма прошли торжественное мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T12:45

2025-04-14T12:45

2025-04-14T12:45

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новости крыма

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе Крыма прошли торжественное мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом главы муниципалитетов сообщили в своих Telegram-каналах.Их подвиги и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах и памяти, добавил Чебышев.81-ю годовщину со дня освобождения также отмечает Бахчисарай. По словам мэра города Дмитрия Скобликова, память о тех героических днях служит вдохновением для будущих побед."В этот день горожане отдают дань памяти всем гражданам, принимавшим участие в этом событии! Тот дух патриотизма, который был у солдат, никто не смог уничтожить, и через многие годы мы чтим и прививаем такую же силу духа нашему молодому поколению", - отметил он.В самом Бахчисарайском районе возложили цветы у Братской могилы в селе Сирень, Братской могилы курсантов военно-морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ в селе Мостовое, а также у мемориала "Чайка" Бахчисарайского водохранилища.Глава Бахчисарайского района Анжелика Ястребова также сообщила, что на территории школы № 1 открыли памятный знак в честь встречи отрядов южного соединения крымских партизан с частями Красной армии, освободивших город от немецко-румынских оккупантов.Возложили цветы в Сквере Героев и в Черноморском районе полуострова. Там также открыли весенний этап "Вахты памяти".13 апреля в Симферополе в сквере Победы прошла церемония возложения цветов к монументу "Т-34", посвященная 81-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и ЕвпаториюАпрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного СимферополяТополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, 80 лет победы, анжелика ястребова, кирилл чебышев, александр дудинов, бахчисарайский район, черноморский район, судак