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После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома - РИА Новости Крым, 14.04.2025
После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
Девяносто четыре дома разрушены в восточных областях Таджикистана в результате серии землетрясений. Об этом со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T09:09
2025-04-14T09:10
землетрясение в таджикистане
таджикистан
происшествия
новости
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Девяносто четыре дома разрушены в восточных областях Таджикистана в результате серии землетрясений. Об этом со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики пишет РИА Новости.На востоке Таджикистана накануне произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе - 4, третье - 3. Все подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики - от 158 до 163 километров. Также сообщалось, что в результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной.По его словам, также различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов. Кроме того, в понедельник утром в центре управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС сообщили, что на территории Таджикистана, в 156 километрах восточнее Душанбе, произошло очередное землетрясение. Магнитуда толчка в эпицентре составила 3-4.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил сформировать республиканскую комиссию под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиезоды. Комиссия занимается изучением ситуации, оценкой ущерба и координацией работ по ликвидации последствий землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой ГвинеиРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия – ученые
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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землетрясение в таджикистане, таджикистан, происшествия, новости, землетрясение
После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома и около 200 объектов повреждены

09:09 14.04.2025 (обновлено: 09:10 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Девяносто четыре дома разрушены в восточных областях Таджикистана в результате серии землетрясений. Об этом со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики пишет РИА Новости.
На востоке Таджикистана накануне произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе - 4, третье - 3. Все подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики - от 158 до 163 километров. Также сообщалось, что в результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной.
"На востоке Таджикистана 94 дома разрушены в результате серии землетрясений, произошедших в минувшее воскресенье", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, также различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов.
Кроме того, в понедельник утром в центре управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС сообщили, что на территории Таджикистана, в 156 километрах восточнее Душанбе, произошло очередное землетрясение. Магнитуда толчка в эпицентре составила 3-4.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил сформировать республиканскую комиссию под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиезоды. Комиссия занимается изучением ситуации, оценкой ущерба и координацией работ по ликвидации последствий землетрясений.
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