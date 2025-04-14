https://crimea.ria.ru/20250414/posle-zemletryaseniya-v-tadzhikistane-razrusheny-94-doma-1145651241.html

После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома - РИА Новости Крым, 14.04.2025

После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

Девяносто четыре дома разрушены в восточных областях Таджикистана в результате серии землетрясений. Об этом со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T09:09

2025-04-14T09:09

2025-04-14T09:10

землетрясение в таджикистане

таджикистан

происшествия

новости

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Девяносто четыре дома разрушены в восточных областях Таджикистана в результате серии землетрясений. Об этом со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики пишет РИА Новости.На востоке Таджикистана накануне произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе - 4, третье - 3. Все подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики - от 158 до 163 километров. Также сообщалось, что в результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной.По его словам, также различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов. Кроме того, в понедельник утром в центре управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС сообщили, что на территории Таджикистана, в 156 километрах восточнее Душанбе, произошло очередное землетрясение. Магнитуда толчка в эпицентре составила 3-4.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил сформировать республиканскую комиссию под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиезоды. Комиссия занимается изучением ситуации, оценкой ущерба и координацией работ по ликвидации последствий землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой ГвинеиРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия – ученые

таджикистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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