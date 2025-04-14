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Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО
Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО
В Кировском районе Крыма в последний путь отправят Александра Воробьева – жителя поселка Кировское, героя спецоперации. Об этом сообщила глава районной... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма в последний путь отправят Александра Воробьева – жителя поселка Кировское, героя спецоперации. Об этом сообщила глава районной администрации Елена Янчукова.42-летний мужчина погиб в ходе специальной военной операции. Глава района уточнила, прощание с бойцом пройдет в среду в 10 утра в поселке Кировское, на площади возле памятника "Скорбящие матери".Сегодня в Крыму также простились с еще одним защитником Родины – Александром Федосовым из Чапаевки. Он погиб 20 января этого года в селе Работино Запорожской области в ходе выполнения воинского долга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, утраты, кировский район крыма, герои сво
Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО

В Кировском районе Крыма простятся с защитником России Александром Воробьевым

12:26 14.04.2025 (обновлено: 12:27 14.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной пасхи в Симферополе
Празднование православной пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма в последний путь отправят Александра Воробьева – жителя поселка Кировское, героя спецоперации. Об этом сообщила глава районной администрации Елена Янчукова.
42-летний мужчина погиб в ходе специальной военной операции. Глава района уточнила, прощание с бойцом пройдет в среду в 10 утра в поселке Кировское, на площади возле памятника "Скорбящие матери".
© Страница в ВК главы администрации Кировского района Крыма Елены ЯнчуковойАлександр Воробьев
Александр Воробьев
© Страница в ВК главы администрации Кировского района Крыма Елены Янчуковой
Александр Воробьев
"Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Воробьева Александра Константиновича, выражаю искренние слова соболезнования родным и близким героя, друзьям и сослуживцам. Светлая память об отважном защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал", – делится Янчукова.
Сегодня в Крыму также простились с еще одним защитником Родины – Александром Федосовым из Чапаевки. Он погиб 20 января этого года в селе Работино Запорожской области в ходе выполнения воинского долга.
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