https://crimea.ria.ru/20250414/otvazhnyy-zaschitnik-rossii-v-kirovskom-rayone-kryma-prostyatsya-s-voinom-svo-1145654740.html

Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО

Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО

В Кировском районе Крыма в последний путь отправят Александра Воробьева – жителя поселка Кировское, героя спецоперации. Об этом сообщила глава районной... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T12:26

2025-04-14T12:26

2025-04-14T12:27

крым

новости крыма

утраты

кировский район крыма

герои сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_155:256:1620:1080_1920x0_80_0_0_c1eb46475ac8da1733ee000d369b3824.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма в последний путь отправят Александра Воробьева – жителя поселка Кировское, героя спецоперации. Об этом сообщила глава районной администрации Елена Янчукова.42-летний мужчина погиб в ходе специальной военной операции. Глава района уточнила, прощание с бойцом пройдет в среду в 10 утра в поселке Кировское, на площади возле памятника "Скорбящие матери".Сегодня в Крыму также простились с еще одним защитником Родины – Александром Федосовым из Чапаевки. Он погиб 20 января этого года в селе Работино Запорожской области в ходе выполнения воинского долга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

кировский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, утраты, кировский район крыма, герои сво