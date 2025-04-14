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В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час - РИА Новости Крым, 14.04.2025

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, это даст им больше времени на личную жизнь или семью. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T10:03

2025-04-14T10:03

2025-04-14T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, это даст им больше времени на личную жизнь или семью. Об этом сообщает РИА Новости.По словам депутата, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. И это, как правило, также ложится на плечи женщин, отметил он.Также он отметил, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, государственная дума рф, демография, трудоустройство