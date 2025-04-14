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В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час - РИА Новости Крым, 14.04.2025
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, это даст им больше времени на личную жизнь или семью. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T10:03
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новости
государственная дума рф
демография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, это даст им больше времени на личную жизнь или семью. Об этом сообщает РИА Новости.По словам депутата, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. И это, как правило, также ложится на плечи женщин, отметил он.Также он отметил, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, новости, государственная дума рф, демография, трудоустройство
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час

10:03 14.04.2025
 
© gettyimages.com Iryna ImagoДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© gettyimages.com Iryna Imago
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, это даст им больше времени на личную жизнь или семью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы", - сказал он.

По словам депутата, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. И это, как правило, также ложится на плечи женщин, отметил он.
"И очень сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше", - объяснил парламентарий.
Также он отметил, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех.
"Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим этот лишний свободный час в сутки, ведь элементарно, чтобы собраться на работу, женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества", - заключил он.
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