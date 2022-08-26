https://crimea.ria.ru/20220826/kokain-dlya-zelenskogo-i-legalizatsiyu-narkotikov-v-germanii-otsenili-v-mide-1124301920.html

Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе

Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе

У задержанного в Киеве "поставщика кокаина соратникам Зеленского" есть шанс объявить себя спецпредставителем по легализации наркотиков Германии, где уже заявили РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T13:05

2022-08-26T13:05

2022-08-26T13:05

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский (президент украины)

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. У задержанного в Киеве "поставщика кокаина соратникам Зеленского" есть шанс объявить себя спецпредставителем по легализации наркотиков Германии, где уже заявили о скорейшей необходимости сделать их законными. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о скорой легализации марихуаны в Германии, так как, несмотря на опасность наркотиков для здоровья, этого требуют новые времена: "Времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать, это должно произойти довольно быстро", – пообещал Шольц.По словам Марии Захаровой, подобные заявления вне всякой логики и здравого смысла и являются продолжением логической цепочки, "начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться".Представитель внешнеполитического ведомства России напомнила о недавнем задержании в Киеве Юрия Чернецкого – бизнесмена, близкого к президентской партии Украины "Слуга народа" в Верховной раде, которого местные СМИ называют поставщиком кокаина элите во главе с Зеленским. При обыске его машины обнаружили расфасованный по пакетикам кокаин, а также пустые пакетики, электронные весы для взвешивания наркотика, деньги и патроны."У дилера есть прекрасный шанс объявить себя спецпредставителем Германии по легализации наркотиков", – пошутила Захарова.Ранее в МИД РФ отреагировали на призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать "нелояльных государству русских".

https://crimea.ria.ru/20220825/politolog-otsenil-veroyatnost-zameny-zelenskogo-na-glavkoma-zaluzhnogo-1124289660.html

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский (президент украины), германия