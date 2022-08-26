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Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе
Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе
У задержанного в Киеве "поставщика кокаина соратникам Зеленского" есть шанс объявить себя спецпредставителем по легализации наркотиков Германии, где уже заявили РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T13:05
2022-08-26T13:05
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский (президент украины)
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. У задержанного в Киеве "поставщика кокаина соратникам Зеленского" есть шанс объявить себя спецпредставителем по легализации наркотиков Германии, где уже заявили о скорейшей необходимости сделать их законными. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о скорой легализации марихуаны в Германии, так как, несмотря на опасность наркотиков для здоровья, этого требуют новые времена: "Времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать, это должно произойти довольно быстро", – пообещал Шольц.По словам Марии Захаровой, подобные заявления вне всякой логики и здравого смысла и являются продолжением логической цепочки, "начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться".Представитель внешнеполитического ведомства России напомнила о недавнем задержании в Киеве Юрия Чернецкого – бизнесмена, близкого к президентской партии Украины "Слуга народа" в Верховной раде, которого местные СМИ называют поставщиком кокаина элите во главе с Зеленским. При обыске его машины обнаружили расфасованный по пакетикам кокаин, а также пустые пакетики, электронные весы для взвешивания наркотика, деньги и патроны."У дилера есть прекрасный шанс объявить себя спецпредставителем Германии по легализации наркотиков", – пошутила Захарова.Ранее в МИД РФ отреагировали на призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать "нелояльных государству русских".
https://crimea.ria.ru/20220825/politolog-otsenil-veroyatnost-zameny-zelenskogo-na-glavkoma-zaluzhnogo-1124289660.html
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политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский (президент украины), германия
Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе

В МИД РФ оценили легализацию в ФРГ наркотиков и задержание с ними "поставщика Зеленского"

13:05 26.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. У задержанного в Киеве "поставщика кокаина соратникам Зеленского" есть шанс объявить себя спецпредставителем по легализации наркотиков Германии, где уже заявили о скорейшей необходимости сделать их законными. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о скорой легализации марихуаны в Германии, так как, несмотря на опасность наркотиков для здоровья, этого требуют новые времена: "Времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать, это должно произойти довольно быстро", – пообещал Шольц.
По словам Марии Захаровой, подобные заявления вне всякой логики и здравого смысла и являются продолжением логической цепочки, "начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться".
"Вы можете понять логику этих людей? <...> Было бы смешно, если бы не так опасно. Саморазрушение Запада и его сателлитов идет по плану. По западному плану", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель внешнеполитического ведомства России напомнила о недавнем задержании в Киеве Юрия Чернецкого – бизнесмена, близкого к президентской партии Украины "Слуга народа" в Верховной раде, которого местные СМИ называют поставщиком кокаина элите во главе с Зеленским. При обыске его машины обнаружили расфасованный по пакетикам кокаин, а также пустые пакетики, электронные весы для взвешивания наркотика, деньги и патроны.
"У дилера есть прекрасный шанс объявить себя спецпредставителем Германии по легализации наркотиков", – пошутила Захарова.
Ранее в МИД РФ отреагировали на призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать "нелояльных государству русских".
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