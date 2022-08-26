https://crimea.ria.ru/20220826/izolirovat-neloyalnykh-russkikh-v-latvii-mid-rf-otvetil-na-prizyvy-1124300741.html
"Изолировать нелояльных русских в Латвии": МИД РФ ответил на призывы
"Изолировать нелояльных русских в Латвии": МИД РФ ответил на призывы - РИА Новости Крым, 26.08.2022
"Изолировать нелояльных русских в Латвии": МИД РФ ответил на призывы
Озвученные президентом Латвии Эгилсом Левитсом призывы изолировать "нелояльных государству русских" должны оценить представители международных правозащитных... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:17
2022-08-26T12:17
2022-08-26T12:18
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
латвия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Озвученные президентом Латвии Эгилсом Левитсом призывы изолировать "нелояльных государству русских" должны оценить представители международных правозащитных структур как неприемлемые во всех смыслах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.Она добавила, что надеется на то, что представители международных правозащитных структур найдут наконец в себе смелость и принципиальность, чтобы дать оценку подобным заявлениям лидера Латвии.Заявление о необходимости изолировать нелояльных к государству русских в Латвии президент страны Эгилс Левитс сделал в эфире латвийского радио 24 августа. Он отметил, что задача латвийского общества — "справиться" с такими людьми.В Латвийской Республике проживают 2 млн человек, из которых более 200 тысяч не являются гражданами страны, при этом постоянные ее жители – потомки тех, кто приехал сюда после 1940 года, когда Латвия стала частью Советского Союза.Неграждане ограничены в правах, в частности, не имеют права участвовать в референдумах и выборах, а также занимать ряд должностей. Для получения гражданства страны им необходимо пройти "процедуру натурализации", которая включает экзамены по истории Латвии и латышскому языку.
https://crimea.ria.ru/20220813/pervyy-priznak-isteriki-ekspert-o-reshenii-latvii-po-rf-1124147288.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, латвия
"Изолировать нелояльных русских в Латвии": МИД РФ ответил на призывы
В МИД РФ ответили на призывы властей Латвии изолировать "нелояльных русских"
12:17 26.08.2022 (обновлено: 12:18 26.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Озвученные президентом Латвии Эгилсом Левитсом призывы изолировать "нелояльных государству русских" должны оценить представители международных правозащитных структур как неприемлемые во всех смыслах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.
"Подобного рода высказывания президента страны-члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы", – отметила Захарова.
Она добавила, что надеется на то, что представители международных правозащитных структур найдут наконец в себе смелость и принципиальность, чтобы дать оценку подобным заявлениям лидера Латвии.
Заявление о необходимости изолировать нелояльных к государству русских в Латвии президент страны Эгилс Левитс сделал в эфире латвийского радио
24 августа. Он отметил, что задача латвийского общества — "справиться" с такими людьми.
В Латвийской Республике проживают 2 млн человек, из которых более 200 тысяч не являются гражданами страны, при этом постоянные ее жители – потомки тех, кто приехал сюда после 1940 года, когда Латвия стала частью Советского Союза.
Неграждане ограничены в правах, в частности, не имеют права участвовать в референдумах и выборах, а также занимать ряд должностей. Для получения гражданства страны им необходимо пройти "процедуру натурализации", которая включает экзамены по истории Латвии и латышскому языку.