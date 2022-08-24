Рейтинг@Mail.ru
Президент Латвии решил изолировать русских - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220824/prezident-latvii-reshil-izolirovat-russkikh-1124273003.html
Президент Латвии решил изолировать русских
Президент Латвии решил изолировать русских - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Президент Латвии решил изолировать русских
Нелояльных и недостаточно националистично настроенных членов русского сообщества Латвии следует изолировать, считает президент страны Эгилс Левитс. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:20
2022-08-24T12:20
латвия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121073014_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_20687a02425157bfc84133eacdf7c230.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Нелояльных и недостаточно националистично настроенных членов русского сообщества Латвии следует изолировать, считает президент страны Эгилс Левитс.При этом латвисйкий лидер увидел позитивный эффект от ситуации на Украине, которая помогла гражданам Латвии стать "более националистичными и патриотичными".Ранее Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".Из двух миллионов населения Латвии, более 220 тысяч являются "негражданами". Этот дискриминирующий статус присвоен гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства других государств, он ограничивает людей в избирательных и некоторых других базовых правах. В МИД РФ неоднократно обращали внимание на необходимость ликвидации этого позорного явления.
латвия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121073014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fc8448a5ffd4be28d1f7cd9f955f436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
латвия, политика
Президент Латвии решил изолировать русских

Президент Латвии Эгилс Левитс: нелояльных русских надо изолировать

12:20 24.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на здании посольства Латвии в Москве
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Нелояльных и недостаточно националистично настроенных членов русского сообщества Латвии следует изолировать, считает президент страны Эгилс Левитс.
"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача - справиться с ними… их просто надо изолировать", - цитирует Левитса РИА Новости.
При этом латвисйкий лидер увидел позитивный эффект от ситуации на Украине, которая помогла гражданам Латвии стать "более националистичными и патриотичными".
Ранее Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
Из двух миллионов населения Латвии, более 220 тысяч являются "негражданами". Этот дискриминирующий статус присвоен гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства других государств, он ограничивает людей в избирательных и некоторых других базовых правах. В МИД РФ неоднократно обращали внимание на необходимость ликвидации этого позорного явления.
ЛатвияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
12:27Вернут ли в России масочный режим
12:20Президент Латвии решил изолировать русских
12:19Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
12:15Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт
12:10В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
11:57Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом
11:45Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине
11:43Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
11:21Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян
11:14В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
11:08Шойгу озвучил цель США на Украине
11:01В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"
10:45Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине
10:20Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:05В Донецке из-за обстрелов ВСУ отменили массовые мероприятия
10:03Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
09:55В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
09:54Представитель Эрдогана: позиция Анкары — возвращение Крыма Украине
09:51В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю
Лента новостейМолния