https://crimea.ria.ru/20220824/prezident-latvii-reshil-izolirovat-russkikh-1124273003.html
Президент Латвии решил изолировать русских
Президент Латвии решил изолировать русских - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Президент Латвии решил изолировать русских
Нелояльных и недостаточно националистично настроенных членов русского сообщества Латвии следует изолировать, считает президент страны Эгилс Левитс. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:20
2022-08-24T12:20
2022-08-24T12:20
латвия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Нелояльных и недостаточно националистично настроенных членов русского сообщества Латвии следует изолировать, считает президент страны Эгилс Левитс.При этом латвисйкий лидер увидел позитивный эффект от ситуации на Украине, которая помогла гражданам Латвии стать "более националистичными и патриотичными".Ранее Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".Из двух миллионов населения Латвии, более 220 тысяч являются "негражданами". Этот дискриминирующий статус присвоен гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства других государств, он ограничивает людей в избирательных и некоторых других базовых правах. В МИД РФ неоднократно обращали внимание на необходимость ликвидации этого позорного явления.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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латвия, политика
Президент Латвии решил изолировать русских
Президент Латвии Эгилс Левитс: нелояльных русских надо изолировать
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Нелояльных и недостаточно националистично настроенных членов русского сообщества Латвии следует изолировать, считает президент страны Эгилс Левитс.
"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача - справиться с ними… их просто надо изолировать", - цитирует Левитса РИА Новости.
При этом латвисйкий лидер увидел позитивный эффект от ситуации на Украине, которая помогла гражданам Латвии стать "более националистичными и патриотичными".
Ранее Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой
разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
Из двух миллионов населения Латвии, более 220 тысяч являются "негражданами". Этот дискриминирующий статус присвоен гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства других государств, он ограничивает людей в избирательных и некоторых других базовых правах. В МИД РФ неоднократно обращали внимание на необходимость ликвидации этого позорного явления.