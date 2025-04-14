https://crimea.ria.ru/20250414/v-kerchi-zafiksirovali-povtornyy-vybros-mazuta--vlasti-1145652958.html

В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти

В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти - РИА Новости Крым, 14.04.2025

В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти

В понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T11:07

2025-04-14T11:07

2025-04-14T11:09

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Глава города уточнил, что на работах по ликвидации загрязнения задействована такая же группировка, как и в воскресенье: сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы "КРЫМ-СПАС", администрации, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Керченского морского технологического университета.Накануне на береговой линии в районе Аршинцево в Керчи обнаружили новые выбросы мазута. Протяженность загрязненной береговой линии составила около километра, сообщали в администрации.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи завершили работы по сбору выброса мазутаВ Севастополе чистят пляж от мазута парогенераторомОбломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями

керчь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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