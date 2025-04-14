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В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти
В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти - РИА Новости Крым, 14.04.2025
В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти
В понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T11:07
2025-04-14T11:09
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Глава города уточнил, что на работах по ликвидации загрязнения задействована такая же группировка, как и в воскресенье: сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы "КРЫМ-СПАС", администрации, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Керченского морского технологического университета.Накануне на береговой линии в районе Аршинцево в Керчи обнаружили новые выбросы мазута. Протяженность загрязненной береговой линии составила около километра, сообщали в администрации.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи завершили работы по сбору выброса мазутаВ Севастополе чистят пляж от мазута парогенераторомОбломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями
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РИА Новости Крым
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96
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, керчь, олег каторгин, новости крыма, крым, черное море, экология
В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти

В Керчи зафиксировали новый выброс мазута – мэр Каторгин

11:07 14.04.2025 (обновлено: 11:09 14.04.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаРаботы по сбору выброса мазута в Керчи
Работы по сбору выброса мазута в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Вчера все убрали. Сегодня есть новые выбросы, убираем. Районы – Нижнеприморское, горпляж, Героевское. На работы вышли плюс-минус 100 человек", – рассказал Каторгин.
Глава города уточнил, что на работах по ликвидации загрязнения задействована такая же группировка, как и в воскресенье: сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы "КРЫМ-СПАС", администрации, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Керченского морского технологического университета.
Накануне на береговой линии в районе Аршинцево в Керчи обнаружили новые выбросы мазута. Протяженность загрязненной береговой линии составила около километра, сообщали в администрации.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовКерчьОлег КаторгинНовости КрымаКрымЧерное мореЭкология
 
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