https://crimea.ria.ru/20250413/v-kerchi-proizoshel-novyy-vybros-mazuta-1145643306.html

В Керчи произошел новый выброс мазута

В Керчи произошел новый выброс мазута - РИА Новости Крым, 13.04.2025

В Керчи произошел новый выброс мазута

В воскресенье зафиксирован выброс мазута на побережье в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T17:30

2025-04-13T17:30

2025-04-13T17:34

керчь

новости крыма

администрация керчи

экология

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье зафиксирован выброс мазута на побережье в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.К уборке мест загрязнения привлечены порядка 100 человек, рассказали в администрации. Задействованы силы администрации Керчи, ГКУ РК "Крым-СПАС", Керченского морского технологического университета, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, пожарно-спасательный отряд.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе чистят пляж от мазута парогенераторомНеустановленное белое вещество выбросило на побережье КубаниЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин

https://crimea.ria.ru/20250413/na-chernomorskom-poberezhe-zafiksirovali-novye-vybrosy-mazuta-1145639862.html

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, администрация керчи, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море