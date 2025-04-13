В Керчи произошел новый выброс мазута
Новый выброс мазута зафиксировали в Керчи
17:30 13.04.2025 (обновлено: 17:34 13.04.2025)
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье зафиксирован выброс мазута на побережье в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"13.04.2025 г. в Керчи зафиксирован выброс мазута на береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской района Аршинцево. Протяженность загрязненной береговой линии порядка 1 километра", – сказано в сообщении.
К уборке мест загрязнения привлечены порядка 100 человек, рассказали в администрации. Задействованы силы администрации Керчи, ГКУ РК "Крым-СПАС", Керченского морского технологического университета, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, пожарно-спасательный отряд.
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
1 из 5
Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
2 из 5
Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
3 из 5
Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
5 из 5
Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
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