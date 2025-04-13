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В Керчи произошел новый выброс мазута - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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В Керчи произошел новый выброс мазута
В Керчи произошел новый выброс мазута - РИА Новости Крым, 13.04.2025
В Керчи произошел новый выброс мазута
В воскресенье зафиксирован выброс мазута на побережье в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T17:30
2025-04-13T17:34
керчь
новости крыма
администрация керчи
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье зафиксирован выброс мазута на побережье в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.К уборке мест загрязнения привлечены порядка 100 человек, рассказали в администрации. Задействованы силы администрации Керчи, ГКУ РК "Крым-СПАС", Керченского морского технологического университета, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, пожарно-спасательный отряд.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе чистят пляж от мазута парогенераторомНеустановленное белое вещество выбросило на побережье КубаниЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
https://crimea.ria.ru/20250413/na-chernomorskom-poberezhe-zafiksirovali-novye-vybrosy-mazuta-1145639862.html
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керчь, новости крыма, администрация керчи, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Керчи произошел новый выброс мазута

Новый выброс мазута зафиксировали в Керчи

17:30 13.04.2025 (обновлено: 17:34 13.04.2025)
 
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье зафиксирован выброс мазута на побережье в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"13.04.2025 г. в Керчи зафиксирован выброс мазута на береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской района Аршинцево. Протяженность загрязненной береговой линии порядка 1 километра", – сказано в сообщении.
К уборке мест загрязнения привлечены порядка 100 человек, рассказали в администрации. Задействованы силы администрации Керчи, ГКУ РК "Крым-СПАС", Керченского морского технологического университета, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, пожарно-спасательный отряд.
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
Выброс мазута в Керчи
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© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
Выброс мазута в Керчи
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© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
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© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
Выброс мазута в Керчи
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© Пресс-служба администрации Керчи
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© Пресс-служба администрации Керчи
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© Пресс-служба администрации Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
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Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
5 из 5
Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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