В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором
В Севастополе опробовали метод очистки побережья от мазута с помощью парогенератора
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе опробовали метод очистки побережья от мазута с помощью парогенератора
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Голубой бухте Севастополя опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
По его словам, ранее этот пляж спасатели и волонтеры уже очищали, но следы нефтепродуктов остались на огромных камнях.
"В Севастополь специально привезли мощный парогенератор, который выдает пар температурой более 140 градусов под давлением в 10 бар", – рассказал Развозжаев.
Такой метод очистки предложили в федеральном оперативном штабе в Анапе. Способ эффективен и экологичен. Под давлением и горячим паром загрязнения плавятся и остаются на специальной сетке или убираются с помощью сорбентов. На время работ на воду опускают плавучие заграждения, чтобы фрагменты мазута не попали в море.
© Telegram Михаил РазвожаевВ море опускают специальное заграждение
© Telegram Михаил Развожаев
В море опускают специальное заграждение
"Применять подобную технологию можно в доступных местах, где может подъехать специальная техника. Конечно, мы возьмем этот метод на вооружение", – сообщил глава Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: