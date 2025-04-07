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В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором
В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором
В Голубой бухте Севастополя опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T13:55
2025-04-07T13:55
разлив мазута
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
пляжи крыма
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Голубой бухте Севастополя опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.По его словам, ранее этот пляж спасатели и волонтеры уже очищали, но следы нефтепродуктов остались на огромных камнях.Такой метод очистки предложили в федеральном оперативном штабе в Анапе. Способ эффективен и экологичен. Под давлением и горячим паром загрязнения плавятся и остаются на специальной сетке или убираются с помощью сорбентов. На время работ на воду опускают плавучие заграждения, чтобы фрагменты мазута не попали в море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазутаНа Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазутаВ Крыму не обнаружено новых пятен мазута
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РИА Новости Крым
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4.7
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разлив мазута, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, пляжи крыма, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором

В Севастополе опробовали метод очистки побережья от мазута с помощью парогенератора

13:55 07.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе опробовали метод очистки побережья от мазута с помощью парогенератора
В Севастополе опробовали метод очистки побережья от мазута с помощью парогенератора
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Голубой бухте Севастополя опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
По его словам, ранее этот пляж спасатели и волонтеры уже очищали, но следы нефтепродуктов остались на огромных камнях.
"В Севастополь специально привезли мощный парогенератор, который выдает пар температурой более 140 градусов под давлением в 10 бар", – рассказал Развозжаев.
Такой метод очистки предложили в федеральном оперативном штабе в Анапе. Способ эффективен и экологичен. Под давлением и горячим паром загрязнения плавятся и остаются на специальной сетке или убираются с помощью сорбентов. На время работ на воду опускают плавучие заграждения, чтобы фрагменты мазута не попали в море.
© Telegram Михаил РазвожаевВ море опускают специальное заграждение
В море опускают специальное заграждение
© Telegram Михаил Развожаев
В море опускают специальное заграждение
"Применять подобную технологию можно в доступных местах, где может подъехать специальная техника. Конечно, мы возьмем этот метод на вооружение", – сообщил глава Севастополя.
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