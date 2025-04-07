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В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором

В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором

В Голубой бухте Севастополя опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T13:55

2025-04-07T13:55

2025-04-07T13:55

разлив мазута

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

пляжи крыма

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Голубой бухте Севастополя опробовали метод очистки камней и скал побережья от мазута с помощью парогенератора, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.По его словам, ранее этот пляж спасатели и волонтеры уже очищали, но следы нефтепродуктов остались на огромных камнях.Такой метод очистки предложили в федеральном оперативном штабе в Анапе. Способ эффективен и экологичен. Под давлением и горячим паром загрязнения плавятся и остаются на специальной сетке или убираются с помощью сорбентов. На время работ на воду опускают плавучие заграждения, чтобы фрагменты мазута не попали в море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазутаНа Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазутаВ Крыму не обнаружено новых пятен мазута

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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