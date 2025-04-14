https://crimea.ria.ru/20250414/iz-uaza-v-baggi--v-kerchi-volontery-modernizirovali-frontovuyu-mashinu-1145651630.html

Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину

Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину

В Керчи волонтеры переоборудовали УАЗ в багги для езды по пересеченной местности и доставки необходимых грузов в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T09:20

2025-04-14T09:20

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КЕРЧЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Вадим Рыбалкин. В Керчи волонтеры переоборудовали УАЗ в багги для езды по пересеченной местности и доставки необходимых грузов в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости Крым.Машину пригнали из Туапсе. Под багги его переделывали на площадке реабилитационного центра для участников СВО. Над старым УАЗом трудились несколько дней: перебрали ходовую часть, наварили стальной каркас. Этот багги сможет перевозить до восьми бойцов с полным боекомплектом. Над капотом установили носилки для эвакуации раненых. В ближайшее время авто заступит на работу на Запорожском направлении. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииЖить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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