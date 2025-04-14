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Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину
Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину
В Керчи волонтеры переоборудовали УАЗ в багги для езды по пересеченной местности и доставки необходимых грузов в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T09:20
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КЕРЧЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Вадим Рыбалкин. В Керчи волонтеры переоборудовали УАЗ в багги для езды по пересеченной местности и доставки необходимых грузов в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости Крым.Машину пригнали из Туапсе. Под багги его переделывали на площадке реабилитационного центра для участников СВО. Над старым УАЗом трудились несколько дней: перебрали ходовую часть, наварили стальной каркас. Этот багги сможет перевозить до восьми бойцов с полным боекомплектом. Над капотом установили носилки для эвакуации раненых. В ближайшее время авто заступит на работу на Запорожском направлении. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииЖить заново: как тяжелораненые бойцы СВО проходят реабилитацию в ДНР
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Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину

В Керчи волонтеры переделали старый УАЗ во фронтовой багги - видео

09:20 14.04.2025
 
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КЕРЧЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Вадим Рыбалкин. В Керчи волонтеры переоборудовали УАЗ в багги для езды по пересеченной местности и доставки необходимых грузов в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Машину пригнали из Туапсе. Под багги его переделывали на площадке реабилитационного центра для участников СВО. Над старым УАЗом трудились несколько дней: перебрали ходовую часть, наварили стальной каркас.
"Что не работало – починили, заменили. Все лишнее срезали. Обварили металлический каркас из трубы, усиленный. Проедет везде. И, в случае опасности, жизни бойцов сохранит", – рассказал волонтер Владимир Зюзин.
Этот багги сможет перевозить до восьми бойцов с полным боекомплектом. Над капотом установили носилки для эвакуации раненых. В ближайшее время авто заступит на работу на Запорожском направлении.

"Конструкцию модернизируем постоянно. Бойцы тестируют, присылают корректировки. Такой вездеход – незаменимый помощник в зоне проведения спецоперации", – сообщил президент одного из благотворительных фондов Николай Руге.

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