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Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис
Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис
Усиление глобального водного кризиса превращается не только в экологическую, но и в геополитическую проблему, которой норовят воспользоваться Украина и НАТО в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T07:06
2025-04-25T07:06
2025-04-25T07:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Усиление глобального водного кризиса превращается не только в экологическую, но и в геополитическую проблему, которой норовят воспользоваться Украина и НАТО в борьбе с Россией. Об этом РИА Новости Крым сообщил эксперт по климатической политике Игорь Алабужин.В качестве примера он привел перекрытие Северо-Крымского канала со стороны украинских властей. Эксперт назвал это сознательным экологическим преступлением, наносящим ущерб не только Крыму, но и глобальной климатической стабильности.Он также подчеркнул важность признания подземных вод как стратегического ресурса страны. Это отражено в российской климатической доктрине и перечне критически важных ресурсов, утвержденном в 2022 году, подчеркнул Игорь Алабужин.На вопрос о механизмах защиты от подобных угроз сейчас, во время действия конфликта, он ответил кратко и однозначно: "Армия и флот – это наши главные экологические инструменты сегодня".По словам эксперта, восстановление разрушенной за пару лет экосистемы новых регионов у России может занять от 10 до 20 лет. Тем не менее, он выразил уверенность, что страна обладает необходимыми ресурсами, кадрами и решимостью, чтобы не только преодолеть кризис, но и выйти из него сильнее.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир стоит на пороге шестого массового вымирания – эксперт из США в КрымуНа форуме в Крыму подрыв Каховской ГЭС признали актом экоцидаЭкологические вызовы в Крыму и Донбассе: взгляд финского эксперта
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крым, россия, экология, украина, нато, северо-крымский канал, политика, мнения
Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис
Украина и НАТО пытаются использовать климатический кризис в качестве союзника – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым.
Усиление глобального водного кризиса превращается не только в экологическую, но и в геополитическую проблему, которой норовят воспользоваться Украина и НАТО в борьбе с Россией. Об этом РИА Новости Крым
сообщил эксперт по климатической политике Игорь Алабужин.
В качестве примера он привел перекрытие Северо-Крымского канала со стороны украинских властей. Эксперт назвал это сознательным экологическим преступлением, наносящим ущерб не только Крыму, но и глобальной климатической стабильности.
"Наши противники пытаются использовать климатический кризис в качестве союзника. Мы должны построить адекватную водную политику и использовать собственные ресурсы разумно и стратегически", – отметил докладчик.
Он также подчеркнул важность признания подземных вод как стратегического ресурса страны. Это отражено в российской климатической доктрине и перечне критически важных ресурсов, утвержденном в 2022 году, подчеркнул Игорь Алабужин.
"Если у Запада до этого конфликта было впечатление, что действует международный запрет на разрушение крупной инфраструктуры, дамб, газопроводов и подобного. Теперь понятно, что такого запрета нет. Вот в этих условиях сначала мы должны добиться твердого мира, а затем уже внедрять проекты по полному восстановлению экологии", – убежден специалист.
На вопрос о механизмах защиты от подобных угроз сейчас, во время действия конфликта, он ответил кратко и однозначно: "Армия и флот – это наши главные экологические инструменты сегодня".
По словам эксперта, восстановление разрушенной за пару лет экосистемы новых регионов у России может занять от 10 до 20 лет. Тем не менее, он выразил уверенность, что страна обладает необходимыми ресурсами, кадрами и решимостью, чтобы не только преодолеть кризис, но и выйти из него сильнее.
Водная блокада Крыма
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС
, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.
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