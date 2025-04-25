https://crimea.ria.ru/20250425/diktant-pobedy-proydet-v-90-stranakh-mira-1145952294.html
"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира
"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира - РИА Новости Крым, 25.04.2025
"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира
Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в России, а также в более чем 90 странах мира. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T07:59
2025-04-25T07:59
2025-04-25T07:59
"диктант победы"
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общество
80 лет победы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в России, а также в более чем 90 странах мира. Об этом пишет РИА Новости."Диктант Победы" стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. Онлайн-тест диктанта станет доступен 25 апреля в 9 утра по московскому времени.Для иностранных граждан задания включат вопросы об участии конкретной страны во Второй мировой войне. Задания переведут на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и турецкий.Как отмечал председатель российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, проведение "Диктанта Победы" стало уже неотъемлемой частью празднования 9 Мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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"диктант победы", россия, общество, 80 лет победы, новости
"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира
"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадок в России и в более чем 90 странах мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в России, а также в более чем 90 странах мира. Об этом пишет РИА Новости.
"Диктант Победы" стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. Онлайн-тест диктанта станет доступен 25 апреля в 9 утра по московскому времени.
За 45 минут участники должны будут ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ежегодно "Диктант Победы", пишут люди разных возрастов и сфер деятельности.
Для иностранных граждан задания включат вопросы об участии конкретной страны во Второй мировой войне. Задания переведут на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и турецкий.
Как отмечал председатель российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, проведение "Диктанта Победы" стало уже неотъемлемой частью празднования 9 Мая.
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