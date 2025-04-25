https://crimea.ria.ru/20250425/diktant-pobedy-proydet-v-90-stranakh-mira-1145952294.html

"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира

"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира - РИА Новости Крым, 25.04.2025

"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в России, а также в более чем 90 странах мира. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T07:59

2025-04-25T07:59

2025-04-25T07:59

"диктант победы"

россия

общество

80 лет победы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в России, а также в более чем 90 странах мира. Об этом пишет РИА Новости."Диктант Победы" стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. Онлайн-тест диктанта станет доступен 25 апреля в 9 утра по московскому времени.Для иностранных граждан задания включат вопросы об участии конкретной страны во Второй мировой войне. Задания переведут на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и турецкий.Как отмечал председатель российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, проведение "Диктанта Победы" стало уже неотъемлемой частью празднования 9 Мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/krym-zanyal-osoboe-mesto-v-voprosakh-diktanta-pobedy-1145937428.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"диктант победы", россия, общество, 80 лет победы, новости