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В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60 - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60
В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60 - РИА Новости Крым, 24.04.2025
В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60
За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек. Такую статистику привела... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-25T06:43
2025-04-24T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек. Такую статистику привела пресс-служба республиканской Госавтоинспекции в эфире радио "Спутник в Крыму".Кроме того, за этот же период на дорогах полуострова произошло 25 аварий с участием мототранспорта. В них пять человек получили смертельные травмы, 24 – пострадали.Одно из смертельных ДТП произошло на этой неделе в Сакском районе Крыма, на автодороге Черноморское – Евпатория. 37-летний водитель LADA Priora ехал со стороны Евпатории и сбил 43-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении. Пешеход погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе КрымаКроссовер насмерть сбил мотоциклиста в Черноморском районе КрымаПереходил на "красный": в Севастополе сбили пешехода
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РИА Новости Крым
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В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60

В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60

06:43 25.04.2025
 
© МВД по Республике КрымСотрудники Госавтоинспекции г. Евпатории проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход
Сотрудники Госавтоинспекции г. Евпатории проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек. Такую статистику привела пресс-служба республиканской Госавтоинспекции в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Произошло 63 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 7 человек погибли и 61 человек пострадал", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, за этот же период на дорогах полуострова произошло 25 аварий с участием мототранспорта. В них пять человек получили смертельные травмы, 24 – пострадали.
Одно из смертельных ДТП произошло на этой неделе в Сакском районе Крыма, на автодороге Черноморское – Евпатория. 37-летний водитель LADA Priora ехал со стороны Евпатории и сбил 43-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении. Пешеход погиб.
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