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В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60

В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60 - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60

За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек. Такую статистику привела... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-25T06:43

2025-04-25T06:43

2025-04-24T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек. Такую статистику привела пресс-служба республиканской Госавтоинспекции в эфире радио "Спутник в Крыму".Кроме того, за этот же период на дорогах полуострова произошло 25 аварий с участием мототранспорта. В них пять человек получили смертельные травмы, 24 – пострадали.Одно из смертельных ДТП произошло на этой неделе в Сакском районе Крыма, на автодороге Черноморское – Евпатория. 37-летний водитель LADA Priora ехал со стороны Евпатории и сбил 43-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении. Пешеход погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе КрымаКроссовер насмерть сбил мотоциклиста в Черноморском районе КрымаПереходил на "красный": в Севастополе сбили пешехода

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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