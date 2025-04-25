https://crimea.ria.ru/20250425/krym-zanyal-osoboe-mesto-v-voprosakh-diktanta-pobedy-1145937428.html

Крым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"

Крым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы" - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Крым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"

В самой главной и масштабной акции по сохранению исторической памяти –"Диктанте Победы" Крым занял особое место, что подчеркивает роль полуострова во всех... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T06:07

2025-04-25T06:07

2025-04-25T06:07

радио "спутник в крыму"

крым

владимир бобков

мнения

80 лет победы

"диктант победы"

история

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В самой главной и масштабной акции по сохранению исторической памяти –"Диктанте Победы" Крым занял особое место, что подчеркивает роль полуострова во всех главных событиях для нашего Отечества, включая точку геополитического возрождения России в 2014 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.По слова Бобкова, это главная и самая масштабная акция по сохранению исторической памяти. И очень важно, что за последние четыре года не было ни одного "Диктанта Победы", в котором крымские события не были бы отображены, подчеркнул он.В целом же тот факт, что упоминания о Крыме присутствуют в каждом "Диктанте Победы", подчеркивает особую роль полуострова "вообще во всех краеугольных событиях нашего Отечества, начиная с середины 19 века и заканчивая событиями современными, когда Крым стал исходной точкой для геополитического возрождения России в 2014 году", добавил он."И осознавая всю эту взаимосвязь, отвечая на вопросы и видя там свою родную землю, в очередной раз убеждаешься, что, да, мы живем на очень исторически значимой для всей великой России земле", – сказал Бобков.Очень важно при этом, что в вопросах для участников акции речь идет не только о событиях на фронте в годы Великой Отечественной, заметил он."Авторы вопросов, очевидно, преследуют цель показать географию войны, при этом напомнить, что, хотя самые страшные и массовые сражения происходили на западных рубежах нашей родины, война не обошла ни один регион страны. Показать вклад тыла в помощь фронту, каким образом самоотверженным трудом ковалась Победа – об этом говорят вопросы диктанта", – сказал Бобков.Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаВ частности, в прошлом году один из вопросов "Диктанта Победы" касался немецкой оккупации Крыма в 1941 – 1944 годов, самоотверженной борьбы крымчан и преступлениях фашистов и их пособников на полуострове, отметил Бобков."Госсовет Крыма очень много делает для того, чтобы мемориальный комплекс на месте концлагеря в Совхозе "Красный" выполнял важнейшую воспитательную функцию, играл роль. В прошлом году об этом был вопрос, на который отвечала вся страна и не только наша", – отметил Бобков.Кроме того, каждый диктант содержит вопросы, связанные с творчеством военного времени – о том культурном слое, "который Великая Отечественная война породила в кинематографе и изобразительном", подчеркнул он.В том, что это верный и эффективный путь воспитания нации, свидетельствует уже одно то, что к акции "Диктант Победы", которая проводится с 2019 года, с каждым разом присоединяется все больше людей, считает он."В прошлом году 25 тысяч крымчан писали "Диктант Победы". В первый раз во всей России написали всего 150 тысяч. А в прошлом мы перевалились за 2 млн и более чем 90 стран к нам присоединилось", – уточнил Бобков.Таким образом "Диктант Победы" охватил уже львиную долю земного шара, заметил он. А раз акция вызывает такую массовую поддержку, в том числе за рубежом, то она становится знаковым фактором объединения вокруг важнейшей ценности. Той самой, "что сплотила народ в середине 20 века и позволила нам называть себя народом-победителем", заключил Бобков.ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуМеждународная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в России 25 апреля. Диктант напишут более чем в 90 странах мира.Ранее организатор "Диктанта Победы" в КФУ Елена Губанова рассказывала, где пройдет "Диктант Победы" в Крыму и как в нем поучаствовать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму Поезда в Крым украсили к 80-летию Победы Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая

https://crimea.ria.ru/20250418/o-geroyakh-bylykh-vremen-glavnye-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-v-krymu-1145792464.html

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