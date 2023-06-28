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Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
Президент Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T16:13
2023-06-28T16:13
2023-06-28T16:13
новости
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной раде.Он считает, что само производство должно быть расположено на Украине.Тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и ЗеленскомЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУПутин назвал Зеленского позором еврейского народа
https://crimea.ria.ru/20230627/shershe-lya-fam-v-chem-prichiny-moralnogo-upadka-v-ryadakh-vsu-1129675669.html
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новости, украина, владимир зеленский (президент украины)
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
Зеленский вновь призвал легализовать лекарства с марихуаной
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной раде.
"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам - украинцам и украинкам - не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса", - сказал Зеленский в своем выступлении, которое транслировали в эфире телеканала "Рада".
Он считает, что само производство должно быть расположено на Украине.
Тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.
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