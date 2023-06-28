https://crimea.ria.ru/20230628/zelenskiy-prizval-radu-legalizovat-marikhuanu-1129693214.html

Зеленский призвал Раду легализовать марихуану

Зеленский призвал Раду легализовать марихуану - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Зеленский призвал Раду легализовать марихуану

Президент Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T16:13

2023-06-28T16:13

2023-06-28T16:13

новости

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной раде.Он считает, что само производство должно быть расположено на Украине.Тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и ЗеленскомЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУПутин назвал Зеленского позором еврейского народа

https://crimea.ria.ru/20230627/shershe-lya-fam-v-chem-prichiny-moralnogo-upadka-v-ryadakh-vsu-1129675669.html

украина

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новости, украина, владимир зеленский (президент украины)