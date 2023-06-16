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Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Президент Украины Владимир Зеленский является позором всего еврейского народа, поскольку под его руководством на государственном уровне происходит героизация... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T17:15
2023-06-16T17:15
2023-06-16T17:15
владимир зеленский (президент украины)
владимир путин (политик)
нацизм
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский является позором всего еврейского народа, поскольку под его руководством на государственном уровне происходит героизация нацистских преступников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин напомнил, что в период холокоста нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Из них полтора миллиона было уничтожено на Украине, прежде всего, руками бандеровцев.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся киевская верхушка во главе с Зеленским – бандиты без отечества, достойные потомки предателя Мазепы, которыми сегодня на "на алтари возносятся подонки". Очередным доказательством этому является идея создания музея Мазепы в Киево-Печерской Лавре, заметила она.Американское издание The Forward недавно сообщило, что Украина заняла первое место в мире по количеству объектов, посвященных нацистам и их сообществам, включая названия улиц и памятников, всего там их сегодня насчитывается 362.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на УкраинеЧетыре ошибки Украины"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), владимир путин (политик), нацизм, украина, новости, пмэф
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Путин: Зеленский – позор еврейского народа
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский является позором всего еврейского народа, поскольку под его руководством на государственном уровне происходит героизация нацистских преступников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"У меня много друзей-евреев с детства, они говорят: Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа. И это не шутка, не ирония, понимаете. Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты – последыши Гитлера", - сказал российский лидер.
Путин напомнил, что в период холокоста нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Из них полтора миллиона было уничтожено на Украине, прежде всего, руками бандеровцев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся киевская верхушка во главе с Зеленским – бандиты без отечества, достойные потомки предателя Мазепы, которыми сегодня на "на алтари возносятся подонки". Очередным доказательством этому является идея создания музея Мазепы в Киево-Печерской Лавре, заметила она.
Американское издание The Forward недавно сообщило, что Украина заняла первое место в мире по количеству объектов, посвященных нацистам и их сообществам, включая названия улиц и памятников, всего там их сегодня насчитывается 362.
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