https://crimea.ria.ru/20230616/putin-nazval-zelenskogo-pozorom-evreyskogo-naroda-1129442233.html

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Президент Украины Владимир Зеленский является позором всего еврейского народа, поскольку под его руководством на государственном уровне происходит героизация... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T17:15

2023-06-16T17:15

2023-06-16T17:15

владимир зеленский (президент украины)

владимир путин (политик)

нацизм

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский является позором всего еврейского народа, поскольку под его руководством на государственном уровне происходит героизация нацистских преступников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин напомнил, что в период холокоста нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Из них полтора миллиона было уничтожено на Украине, прежде всего, руками бандеровцев.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся киевская верхушка во главе с Зеленским – бандиты без отечества, достойные потомки предателя Мазепы, которыми сегодня на "на алтари возносятся подонки". Очередным доказательством этому является идея создания музея Мазепы в Киево-Печерской Лавре, заметила она.Американское издание The Forward недавно сообщило, что Украина заняла первое место в мире по количеству объектов, посвященных нацистам и их сообществам, включая названия улиц и памятников, всего там их сегодня насчитывается 362.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на УкраинеЧетыре ошибки Украины"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), владимир путин (политик), нацизм, украина, новости, пмэф