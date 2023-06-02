https://crimea.ria.ru/20230602/otritsayut-russkoe-ot-nepolnotsennosti-sadulaev-o-situatsii-na-ukraine-1129154759.html

Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

Глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T21:21

2023-06-02T21:21

2023-06-02T21:21

герман садулаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на одном уровне с достижениями русской культуры, русской и российской истории, поэтому им нужно придумывать какие-то "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев.Волна сносов и переименованийНакануне сообщалось, что в Киеве завершился опрос граждан на тему, какими бюстами на станции метро Университетская заменить Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева.По итогам опроса на место Александра Пушкина киевляне выбрали украинского поэта Василия Стуса, Дмитрия Менделеева хотят заменить Николаем Пироговым, Михаила Ломоносова – Владимиром Великим, а Максима Горького – историком и главой УНР Михаилом Грушевским.Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании 16 улиц, проспектов и площадей, названия которых "связаны с Россией и советским прошлым".Также на официальном сайте киевской администрации появилось сообщение о переименовании еще 26 объектов в рамках так называемой "дерусификации". Станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", станцию метро "Проспект Правды" нарекли "Варшавской", а "Площадь Льва Толстого" – это теперь "Площадь украинских героев".Украина страдает комплексом неполноценности"Эпидемия переименований, а также сносов памятников, отмены русского языка и русской культуры свидетельствует о глубокой неуверенности самих дерусификаторов в собственной правоте. Они хотят убрать из поля общественного сознания все имена, все факты культуры и истории, которые напоминают о роли России, ее народа и культуры, потому что она слишком очевидна. Они сами не уверены в своей правоте и хотят таким образом отрицать очевидное. Мы тоже могли бы переименовать Киевский торт и котлеты по-киевски, и станция метро в Москве у нас есть "Киевская", но не будем этого делать, потому что у нас нет этого комплекса неполноценности. А все "отменители" и "переименаторы" страдают им, поэтому и придумывают какие- то площади украинских героев. Но почему украинских? И кто имеется ввиду под украинскими героями? Шухевич и Бандера? Это очень сомнительные герои", - говорит Садулаев. И отмечает: в России не собираются ничего переименовывать, потому что уверены в себе.Дни киевского режима сочтеныПо мнению Садулаева, киевский режим нежизнеспособен. По всей вероятности, он, как ни старается, все же не сможет взрастить поколение людей с ущербным мышлением."Далеко не факт, что все их переименования останутся в истории. Для этого необходимо, чтобы этот режим сохранился хотя бы еще в течение одного-двух поколений, но он абсолютно нежизнеспособен, держится на западных финансовых вливаниях и на истерической пропаганде, от которой народ рано или поздно усталость. Да и перспективы военного успеха киевского режима очень сомнительны. Да, они сейчас пытаются оставить себя в истории, но когда на Украине сменится власть, она вернет все назад", - считает он.Писатель также напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию."Такая отмена России и русской культуры происходит уже не в первый раз, - говорит Садулаев. - И уточняет, что обвинения в свой адрес и отрицание своей роли в истории Россия слышала и в войне с Наполеоном, и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны, тогда страны фашистского блока тоже во всю обвиняли Россию и запрещали все русское"."Не первый раз мы это проходим. Отметить русскою культуру? Так давайте еще Китай отметим и Индию. И перепишем историю, напишем, что в мире всегда существовала одна Украина и несколько ее периферийных варварских королевств. Но такая история будет иметь популярность только в самой Украине, если такая Украина еще останется. Такие пересмотры истории, культуры и цивилизации не имеют шансов остаться надолго ни в исторической науке, ни в культурологии", - продолжает собеседник.По его мысли, такие изменения в ближайшем будущем обязательно произойдут.В то же время, по мнению политика, писателя, автора ряда книг по новой и новейшей истории Николая Старикова, на Украине гонения на все, что связно с Россией – русской культурой, литературой, историей и церковью – в ближайшее время только усилятся. Киевские политики преследуют цель оборвать все связи, которые соединяют единый народ – русских и украинцев, "хотят из русских сделать нерусских".Читайте также на РИА Новости Крым:Рада примет решение о "переименовании" Севастополя – Данилов"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии КиеваМест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации"

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герман садулаев, украина, россия, политика, общество, мнения, новости крыма