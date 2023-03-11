https://crimea.ria.ru/20230311/zelenskiy-dal-poruchenie-rassmotret-vopros-o-pereimenovanii-rossii-1127477790.html

Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России

Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России

Президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию. Соответствующее... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T10:00

2023-03-11T10:00

2023-03-11T10:00

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание.Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России >>Согласно заявлению лидера киевского режима, поднятый в петиции вопрос о переименовании России в Московию "требует тщательной проработки", и необходимое поручение он уже дал.Петиция о таком переименовании была внесена на сайт президента Украины в конце ноября прошлого года и к февралю набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее официального рассмотрения.Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов назвал данную инициативу украинской власти "сдвигом по фазе", отметив, что к ней можно относиться только с улыбкой. А депутат ГД Олег Морозов определил петицию как проявление "комплекса политического карлика".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, россия, политика, денис шмыгаль, новости, общество