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Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России
Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России
Президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию. Соответствующее... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T10:00
2023-03-11T10:00
2023-03-11T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание.Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России >>Согласно заявлению лидера киевского режима, поднятый в петиции вопрос о переименовании России в Московию "требует тщательной проработки", и необходимое поручение он уже дал.Петиция о таком переименовании была внесена на сайт президента Украины в конце ноября прошлого года и к февралю набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее официального рассмотрения.Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов назвал данную инициативу украинской власти "сдвигом по фазе", отметив, что к ней можно относиться только с улыбкой. А депутат ГД Олег Морозов определил петицию как проявление "комплекса политического карлика".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, россия, политика, денис шмыгаль, новости, общество
Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России
Президент Украины Зеленский поручил проработать вопрос переименования России в Московию
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание.
Согласно заявлению лидера киевского режима, поднятый в петиции вопрос о переименовании России в Московию "требует тщательной проработки", и необходимое поручение он уже дал.
"Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", – отмечается в заявлении Зеленского.
Петиция о таком переименовании была внесена на сайт президента Украины в конце ноября прошлого года и к февралю набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее официального рассмотрения.
Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов назвал данную инициативу украинской власти "сдвигом по фазе", отметив, что к ней можно относиться только с улыбкой. А депутат ГД Олег Морозов определил петицию как проявление "комплекса политического карлика".
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