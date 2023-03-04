https://crimea.ria.ru/20230304/zelenskiy-opyat-podelilsya-mechtami-ob-ukraine-v-es-1127346099.html

Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС

Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС

Владимир Зеленский заявил о намерении начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз уже в этом году. РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T15:11

2023-03-04T15:11

2023-03-04T15:11

украина

владимир зеленский (президент украины)

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о намерении начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз уже в этом году."Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году", - написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой во Львове.Он поблагодарил Метсолу за "лидерство в поддержке Украины". И напомнил, что в прошлом году, после подачи Киевом заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.Символичный кандидатГод назад украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. В июне 2022 года лидеры стран-участников Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу оговорилась, что для перехода к следующему этапу интеграции кандидатам предстоит многое сделать. И заявила, что "эти реформы, в первую очередь, нужны самим странам для их развития".При этом многие лидеры стран-участниц предупредили о долгом процессе вступления и даже назвали предоставление статуса кандидата символическим.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на предоставление Украине статуса кандидата заявила, что это больше похоже на махинацию и провокацию. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США и ЕС готовы делать все для продолжения военных действий на Украине, в этом и причина того, почему Запад активно обсуждает перспективу членства страны в Евросоюзе.Политические эксперты, в свою очередь, выразили мнение, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – это фактически согласие Евросоюза принять ее без потерянных территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Унижение Европы: в Совфеде оценили новый статус УкраиныНовым статусом Евросоюз склоняет Украину к переговорам с РФ — политологОрбан предложил создать НАТО без США

https://crimea.ria.ru/20230210/zelenskiy-riskuet-doigratsya-chem-zakonchilsya-evrotur-prezidenta-ukrainy-1126916505.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), европейский союз, в мире, политика, новости