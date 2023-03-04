Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС
Зеленский хочет начать переговоры по вступлению Украины в ЕС в этом году
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныВладимир Зеленский на встрече с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о намерении начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз уже в этом году.
"Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году", - написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой во Львове.
Он поблагодарил Метсолу за "лидерство в поддержке Украины". И напомнил, что в прошлом году, после подачи Киевом заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Символичный кандидат
Год назад украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. В июне 2022 года лидеры стран-участников Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу оговорилась, что для перехода к следующему этапу интеграции кандидатам предстоит многое сделать. И заявила, что "эти реформы, в первую очередь, нужны самим странам для их развития".
При этом многие лидеры стран-участниц предупредили о долгом процессе вступления и даже назвали предоставление статуса кандидата символическим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на предоставление Украине статуса кандидата заявила, что это больше похоже на махинацию и провокацию. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что США и ЕС готовы делать все для продолжения военных действий на Украине, в этом и причина того, почему Запад активно обсуждает перспективу членства страны в Евросоюзе.
Политические эксперты, в свою очередь, выразили мнение, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – это фактически согласие Евросоюза принять ее без потерянных территорий.
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