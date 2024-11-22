https://crimea.ria.ru/20241122/30-gruppovykh-udarov-po-ukraine--porazheny-obekty-energetiki-i-oboronka-1142063133.html
30 групповых ударов по Украине – поражены объекты энергетики и оборонка
30 групповых ударов по Украине – поражены объекты энергетики и оборонка - РИА Новости Крым, 22.11.2024
30 групповых ударов по Украине – поражены объекты энергетики и оборонка
Вооруженные силы России за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине, поражена энергетическая... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T15:28
2024-11-22T15:28
2024-11-22T15:29
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
украина
энергосистема украины
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине, поражена энергетическая инфраструктура, военные аэродромы, места хранения беспилотников и склады с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны.В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.Неделей ранее ВС России нанесли 42 групповых удара. В результате были поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет "Сапсан", места сборки и хранения дронов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеРоссия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , гиперзвуковые ракеты "кинжал", украина, энергосистема украины, министерство обороны рф
30 групповых ударов по Украине – поражены объекты энергетики и оборонка
Армия РФ "Кинжалами" поразила объекты энергетики и места сборки ударных дронов на Украине
15:28 22.11.2024 (обновлено: 15:29 22.11.2024)