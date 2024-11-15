Рейтинг@Mail.ru
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241115/42-gruppovykh-udara-vysokotochnym-oruzhiem--chto-unichtozheno-na-ukraine-1141881359.html
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2024
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине
42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по объектам на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T13:11
2024-11-15T13:18
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
иностранные наемники всу
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139322889_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_7af8406edf7a155fc4ff306ee62610f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по объектам на Украине. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Кроме того, были поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – что уничтоженоНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиБайден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139322889_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_46b82a9eebbe5d295a9806563cdd0123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, энергосистема украины
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине

На Украине групповыми ударами разбиты тренировочные базы и логистический центр ВСУ

13:11 15.11.2024 (обновлено: 13:18 15.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по объектам на Украине. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.

"В результате поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет "Сапсан", места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего", - сказано в сообщении.

Кроме того, были поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков, националистических формирований и иностранных наемников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине – что уничтожено
На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
Байден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУИностранные наемники ВСУЭнергосистема Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:1142 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине
13:07Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
13:01Крымчанин присвоил землю в Ялте на 7 миллионов рублей
13:00Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики"
12:42Армия России освободила Степановку в ДНР
12:31Новости Славянска-на-Кубани – дроны ВСУ пытались атаковать район
12:24Приносить присягу гражданина РФ предлагают с 14 лет
12:18Угодить новому хозяину - зачем Зеленский придумал "план стойкости"
11:52Сильный дождь со снегом - на Крым идет шторм
11:47Пьяный Севастополец на остановке трижды ударил обидчика бритвой
11:40В Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"
11:18Изменение дорожного движения в Севастополе: причина и схема объезда
11:15РНКБ выдал 110 млн рублей на льготную газификацию по госпрограмме в Крыму
11:08Кто празднику рад: как с умом спланировать новогодние траты
11:03Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму
10:47Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили
10:29В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов
10:11Мужчина сорвался с 20-метровой скалы в Партените
09:5916-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге
09:53У Зеленского созрел новый план
Лента новостейМолния