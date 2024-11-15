https://crimea.ria.ru/20241115/42-gruppovykh-udara-vysokotochnym-oruzhiem--chto-unichtozheno-na-ukraine-1141881359.html

42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине

42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2024

42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине

42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по объектам на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T13:11

2024-11-15T13:11

2024-11-15T13:18

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

иностранные наемники всу

энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по объектам на Украине. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Кроме того, были поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – что уничтоженоНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиБайден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, энергосистема украины