https://crimea.ria.ru/20241115/42-gruppovykh-udara-vysokotochnym-oruzhiem--chto-unichtozheno-na-ukraine-1141881359.html
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2024
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине
42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по объектам на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T13:11
2024-11-15T13:11
2024-11-15T13:18
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
иностранные наемники всу
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по объектам на Украине. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Кроме того, были поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – что уничтоженоНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиБайден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, энергосистема украины
42 групповых удара высокоточным оружием – что уничтожено на Украине
На Украине групповыми ударами разбиты тренировочные базы и логистический центр ВСУ
13:11 15.11.2024 (обновлено: 13:18 15.11.2024)