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Удары по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Удары по Украине – что уничтожено
Удары по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Удары по Украине – что уничтожено
Инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетики Украины разбиты ударами Вооруженных сил России. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T13:10
2024-11-14T13:10
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетики Украины разбиты ударами Вооруженных сил России. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 78 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 261 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные аэродромы разбиты на УкраинеВознесенка в ДНР перешла под контроль РоссииНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Удары по Украине – что уничтожено

Армия России поразила военные аэродромы и объекты энергетики на Украине

13:10 14.11.2024
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетики Украины разбиты ударами Вооруженных сил России. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - сказано в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 78 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 261 единица специальной военной автомобильной техники.
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