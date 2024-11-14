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Удары по Украине – что уничтожено

Удары по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Удары по Украине – что уничтожено

Инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетики Украины разбиты ударами Вооруженных сил России. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T13:10

2024-11-14T13:10

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новости сво

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетики Украины разбиты ударами Вооруженных сил России. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 78 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 261 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные аэродромы разбиты на УкраинеВознесенка в ДНР перешла под контроль РоссииНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина